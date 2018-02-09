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Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler

DÜNYA HABERLERİ | 09.02.2018 15:15 | Son Güncelleme

Alman lastik firması Continental, internet sitesinde de yer alan son yayınladığı reklam filmindeki büyük skandal tepki topluyor. Reklam filminde, Türkiye'nin haritadan silindiği ve yerine Akdeniz'in olduğu görülüyor.

Dünyaca ünlü Alman lastik firması Continental skandala imza atarak, son yayınladığı reklam filminde yer alan haritadan Türkiye'yi sildi. Türkiye’nin sınırlarının büyük bir bölümünü kaldırıp, tüm bölgeyi deniz olarak gösteren Continental'ın hangi sebeple böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

Powertraing isimli teknolojinin tanıtım videosunda yer alan haritada, diğer tüm ülkeler görünürken Türkiye yerinde Akdeniz görünüyor. Harita üzerinde Powertrain’in aktif olarak bulunduğu ülkeler gösteriliyor. Bu ülkelerin gösterildiği sırada ise skandal harita görünüyor.

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CONTİNENAL ÖZÜR DİLEDİ

Continental’dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz"

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye harita Continental

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
bu grafik hataları nedense hep türkiyeyi buluyor.4 yaz lastiği alıcaktım.ya continental alıcaktım yada lassa petlas.bu saatten sonra continental alırsam şerefsizim.
Durdurun continental in ithalatını ve satışını boyunun ölçüsünü alalım
Türkiye'nin olmadığı bir dünya hayal etmişler. Ya da Türkiye batsa nasıl oludu hayaliyle harita yapmışlar. İtin duası kabul olsa....
neden baska ulke degilde turkiye...
bunların içlerindeki türk düşmanlığı,kansere çevirip gebermişler diye haber çıksa yine şaşırmam
Madem onlar bizi yok sayıyor. Bizde Türk vatandaşları olarak Continental Lastiklerini almayıp onları sileriz.
hahahahahahahahahahaha. uyan Turkiye uyan dunya dalga geciyor bizle bukadarda embesil bi toplum olmamaliyiz bence? biz ayni seyi onlara yapsak savas acar tum iliskileri keserler o markayi ulkelerinde sattirmazla aksine bizde continental satislari artar:). kos koca dunya haritasinda ola ola bi Turkiye yi mi olmus allah askina? Turksen her zaman boyle seylere maruz kalirsin iste ne yazik ki ulkemizin ne adi nede bir agirligi kaldi.
yanlışlıkla değildir o bilerek ve isteyerek tir.
hatami? gecin bunlari gecin bunlari gecin!
almanlar bizi kıskanıyor.
TÜRKİYE'Yİ HARİTADAN SİLECEKSİN SONRA TÜRKİYE'DEN DEĞIL KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEYECEKSİN ÖYLEMİ. SİZ TÜRK MİLLETİNİ SİZ OSMANLIYI SİZ AY YILDIZLI BAYRAĞI UNUTTUNUZ AMA BİZ SİZE HATİRLATMASINI BİLİRİZ. BU ŞEREFİ BOZUKLARIN HİÇ BİR ŞEYİNİ ALMAYIN EYY VATANIMIN GÜZEL İNSANLARI... BUNLARI KENDİ PİSLİKLERİNDE BOĞACAĞIZ ALLAH'IN İZNİYLE...
Dervişin fikri ne ise zikri odur.Alman saygısızlığı!
YERSENİZ.
Bir hata ile bu kadar pürüzsüz şekilde sınırlar dahi silinmiş vay beee
Size çok kötü şeyler yapıcaz göreceksiniz.
milli ve yerli olan lastikleri kullanmalıyız.Bundan sonra kimsenin bu markayı kullamaması gerekir
bizde lastiklerini almayalım. el mi yaman beymi yaman görsünler.
hata olduğunu düşünmüyorum bilerek yapılmıştır
DÜPEDÜZ KASIT VAR. NEDENİNE GELİNCE, BÜTÜN AVRUPA ÜLKELERİ, TÜRKİYE'NİN SON ZAMANLARDA GÖSTERDİĞİ BAŞARIYI ÇEKEMİYORLAR! ONLAR; "TÜRKİYE'Yİ HARİTADAN SİLECEĞİZ!" ZANNEDİYORLAR. HAYAL KURUYORLAR.
Continental lastik bayisi yerinde olmak istemezdim, yaptıkları rezaletin de ötesinde..
niye özür diliyorsun, zaten hayaliniz bu değil mi? ama boş hayal. senden lastik alana yazıklar olsun
niye bu kadar cok korkuyorsunuz oglum bizden :)
Yazıklar olsunki bizler bunlara tepki göstermiyoruz almayın satmayın aşaglayın ezin rezil edin bakın bizleri nasıl el üstünde tutuyorlar
almayın bu adamların lastiğinide malınıda
haydi şimdi almayın continental aklı başına gelsin yoksa anlamaz bu hanslar
bundan sonra Continental lastik almayiz bizde
göz kapamakla güneşi söndüremezsiniz
tüm ülkeler ve adalar var hata yok sadece türkiye eksik. hata yapmışmışlar bizde yedik
şeytanın nesli, şeytan gibi hareket eder
şeytanın nesli şeytan gibi hareket eder.
eyyyy continental der bütün dünya titreer hahahhaaa lan ne günlere kaldık beee kafasına göre millet türkiyeyi karalıyo siliyo bizimkiler de kınıyoruz eyyy abd eyyy israil hehe olduuu çok takılar seni çoook kes ilişkileri keees een hala almanla iş yapıyosan zaten ülke bitmiştirrr
kolayı var aracı olanlar continantal ve yan ürünlerini kullanmasın o zaman görelim
TÜRKİYE'Yİ HARİTADAN SİLECEKSİN SONRA TÜRKİYE'DEN DEĞIL KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEYECEKSİN ÖYLEMİ. SİZ TÜRK MİLLETİNİ SİZ OSMANLIYI SİZ AY YILDIZLI BAYRAĞI UNUTTUNUZ AMA BİZ SİZE HATİRLATMASINI BİLİRİZ. BU ŞEREFİ BOZUKLARIN HİÇ BİR ŞEYİNİ ALMAYIN EYY VATANIMIN GÜZEL İNSANLARI... BUNLARI KENDİ PİSLİKLERİNDE BOĞACAĞIZ ALLAH'IN İZNİYLE...
almancilar devam etsin almanyaya hizmet etmeye
Nedense hep güzel ülkem Türkiye yi buluyo böyle hatalar. Yersenn.. Ne alinsin ne satilsin vatanperver bayilerimiz bi ceza keser heralde
Ancak sanal ortamda silersiniz hayeller sanal, gerçekler zamanı geldiğinde Türkiye sizi gerçekten dünya dan silecek.
küresel saldırı. Atatürk yüz yıl önce bunların oyununu bozdu ona şimdi içerideki gizli işbirlikçileri sövüyor ne acı .lnşallah millet bu oyunları bozacak
ulan mynet ne ucuz habercisiniz. Alman yapınca skandal hata... Parlattığınız Meral bi zamanlar yağıp gürlerken söylediği gibi 6 ay sonra başbakan olacam deyip pis pis sırıtıp kendini darı ambarında gördüğü senaryolar gerçek olsaydı o zaman görürdünüz o haritayı.
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