Almanya'da şoke eden olay: Sincap polisler tarafından gözaltına alındı!

Karlsruhe Polis Sözcüsü Christina Krenz, İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesine, sincapların annelerini kaybettiklerinde, anneleri olarak gördükleri bir kişiye odaklanabildiklerini söyledi. Krenz, polisten yardım isteyen kişinin “kendisini tehdit altında hissettiğini” belirterek, “Bazen korkutucu olabiliyorlar” dedi.
Polis daha sonra yavru sincabın battaniyeye sarılı olarak uyurken ve şırıngayla beslenirken fotoğraflarını yayımladı. New York’ta geçen Temmuz’da New York Brooklyn’deki Prospect Park’ta “alışılmadık derecede saldırgan” bir sincap bir hafta içinde beş ziyaretçiye saldırmıştı. 2016’da da İngiltere’nin Cornwall kentinde altı sincap tarafından ısırılan üç yaşındaki bir çocuk kanlar içinde kalmıştı.
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