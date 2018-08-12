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Almanya'da şoke eden olay: Sincap polisler tarafından gözaltına alındı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2018 08:23 | Son Güncelleme

Almanya'nın Karlsruhe kentinde dünyayı şoke eden bir olay yaşandı. Bir adamın peşine düşen yavru sincap polis tarafından yakalanırken, polisin Karl-Frederich ismini koyduğu sincap takip esnasında yorgunluktan uyuyakalınca, hayvan koruma merkezine götürüldü.

Almanya'da şoke eden olay: Sincap polisler tarafından gözaltına alındı!

Karlsruhe Polis Sözcüsü Christina Krenz, İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesine, sincapların annelerini kaybettiklerinde, anneleri olarak gördükleri bir kişiye odaklanabildiklerini söyledi. Krenz, polisten yardım isteyen kişinin “kendisini tehdit altında hissettiğini” belirterek, “Bazen korkutucu olabiliyorlar” dedi.

sincap-gozalti

Polis daha sonra yavru sincabın battaniyeye sarılı olarak uyurken ve şırıngayla beslenirken fotoğraflarını yayımladı. New York’ta geçen Temmuz’da New York Brooklyn’deki Prospect Park’ta “alışılmadık derecede saldırgan” bir sincap bir hafta içinde beş ziyaretçiye saldırmıştı. 2016’da da İngiltere’nin Cornwall kentinde altı sincap tarafından ısırılan üç yaşındaki bir çocuk kanlar içinde kalmıştı.

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Sincap sincap gözaltına alındı Almanya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
göz altına alma derken . saçma haber yapmak gibi bir zorunluluğunuzmu var
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