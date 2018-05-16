Almanya'da tartışma yaratan karar! Polis faşizmi yasalaştı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde kabul edilen yeni Polis Vazife Yasası, vatandaşlık haklarını büyük ölçüde kısıtladığı gerekçesiyle ülke çapında tartışmalara yol açtı.

BÜYÜK TARTIŞMA



Bavyera Eyalet Meclisi'nde dün akşam, iktidardaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen yasanın en fazla tartışılan yanı, polise, sadece suç şüphesi üzerine bir kişiyi izleme ya da diğer bazı polisiye önlemler alma yetkisini vermesi. Yeni yasayla birlikte polis, somut bir şüphe durumu bulunmasa da sadece bir tehdit şüphesi üzerine bile kişilerden DNA örneği alabilecek ya da bilgisayarlarını kontrol edebilecek.

Genel olarak bu tür polisiye önlemler için her ne kadar bir yargıcın onayının alınması gerekse de, tehdit şüphesi durumlarında artık bunun için kıdemli bir polis memurunun kendi kararı da yeterli olabilecek.

YENİ YASAYI SAVUNDU



Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, yeni yasayı savunarak, "Bu yasa hayat kurtaracak ve insanların mağdur duruma düşmemelerine yardımcı olacak." dedi. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da, gelecek 2 yıl içinde diğer bir çok eyaletin kendilerini izleyeceklerini savunarak, "Polisin temel vazifesi suç olaylarını önlemektir." dedi.