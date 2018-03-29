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Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

Almanya'nın Hamburg kentinde, 23 Haziran 2017 tarihinde kaybolan ve 21 Temmuz 2017 günü cesedi bulunan 22 yaşındaki Boksör Tunahan Keser'in katil zanlısı suç makinesi “Franky” olarak da tanınan Frank Lindner (56) çıktı.

Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!

Cinayeti soruşturan ekibin yöneticisi Marco Klein, Tunahan Keser'in öldürülmesinde kullanılan silahın Frank Lindner'ın evinde bulunduğunu açıkladı. Frank Lindner'ın Boksör Tunahan Keser'i mafyadan aldığı talimat üzerine öldürdüğü sanılıyor.

Çevresinde “Franky” ismiyle tanınan ve yaralama, bombalı saldırı, cinayet gibi pek çok olaya karışan Frank Lindner tam bir suç makinesi. 2003 yılında Berlin'de hırsızlık yaparken kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi silahla ağır yaralayan Frank Lindner, 2015 yılı Ekim ayında Mongols adlı motosikletli grubun lideri Erkan U.'ya (37) el bombalı saldırı düzenledi.

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Lindner, 2017 yılı Kasım ayında ise, Pinneberg kentinde 76 yaşındaki bir kadını öldürdü. Bu cinayetle ilgili olarak 4 Ocak 2018 tarihinde tutuklanan Frank Lindner, 20 Ocak'ta Itzehoe cezaevinde intihar etti. Hamburg polisi şimdi, Frank Lindner'in Tunahan Keser'i neden öldürdüğünü ve cinayetin arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışıyor.

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NELER YAŞANMIŞTI?

Yetenekli boksör Tunahan Keser, 23 Haziran 2017 tarihinde Hamburg'da ringe çıkacakken maçı günler kala iptal edildi. 23 Haziran günü saat 00.30 sularında, eski Avrupa Şampiyonu ve Tunahan'ın antrenörü Khoren Gevor (37) kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Bu olaydan 17 saat sonra, Kollau Caddesi'ndeki iş yerinden çıkan Tunahan Keser hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Kollau caddesinde en son saat 17.30 sularında görülen Keser, kaybolduğu gün, kız arkadaşını yanına alarak Köln'de yaşayan annesini ziyarete gidecekti. Kaybolduktan iki gün sonra Tunahan'ın otomobili işyerine yakın bir yerde bulundu. Ailesinin ve polisin çabaları Tunahan'ı bulmaya yetmedi. 21 Temmuz 2017 günü bir kamyon şoförü tarafından Holmmoor'da A7 otoyolundaki dinlenme tesisinin yakınında erkek cesedi bulundu. DNA incelemesinden cesedin Tunahan'a ait olduğu anlaşıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Hamburg frank lindner Tunahan Keser

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