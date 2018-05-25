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Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

Alman makamlarının "Türkiye'deki seçimler için Almanya'da seçim kampanyası yasağı kararı" almasına rağmen, HDP'nin yarın Köln'de düzeleyeceği açık hava mitingine izin vermesi tepki çekti.

Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın çifte standartlı tutumunu eleştirerek "Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsur Almanya'da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli." dedi.

Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk oylaması sürecinde AK Partili vekiller havaalanında karşılanıp halkla temas etmesinler diye peşlerine polis takılırken, 24 Haziran seçimleri öncesi görüyoruz ki HDP'li milletvekilleri Almanya'da terör örgütü PKK yapısının organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde açık hava mitingleri, salon toplantıları yapmaktalar ve özellikle de Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit eden unsurlarla birlikte Almanya'nın sessiz kaldığı bir seçim kampanyasını en güçlü biçimde yürütmekteler."

"HDP'Lİ VEKİLLER YİNE PKK'NIN ORGANİZASYONUYLA PROGRAMLARINI SÜRDÜRMEKTELER"

Alman hükümetini son haftalarda yapılan programlarla ilgili defaatle ikaz edip bilgilendirdiklerine işaret eden Yeneroğlu, "Kendilerini yasağı uygulaması, hukuk devleti ilkelerine riayet edip kendi belirledikleri kuralları uygulamaları noktasında ikaz ettik fakat görmekteyiz ki şimdiye kadar kimse oralı değil. Önümüzdeki günlerde HDP'li milletvekilleri yine PKK'nın organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde programlarını sürdürmekteler." ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, yarın Köln'de HDP'nin düzenlemeyi planladığı açık hava mitingiyle ilgili, "Bunun tabii ki kabul edilmesi mümkün değil. Almanya'nın Türkiye'deki seçimlerle ilgili taraf tuttuğunu, Türkiye'nin iç işlerine karıştığını ve kesinliklikle ikili ilişkilerimizi zedeleyecek bir tutum içinde olduğunu özellikle kamuoyunun bilmesini istiyoruz." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ BU OYUNU GÖRSÜN"

Almanya'daki Türk toplumuna açık çağrıda bulunan Yeneroğlu, "Vatandaşlarımız bu oyunu görsün, ona göre oyunu versin. Türkiye aleyhtarlarının faaliyetlerini gören Türkiye sevdalılarını sandıkta tepkilerini koymaya davet ediyorum." diye konuştu.

"YASAK DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMIYOR"

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Zafer Sırakaya da Almanya'nın Türkiye'deki seçimler için uyguladığı kampanya yasağının demokrasiyle bağdaşır bir yanının bulunmadığını söyledi.

Sırakaya, "Bu yasak konulduktan sonra, sadece bir siyasi partiye yönelik yapılıp diğer siyasi partilere yönelik bu uygulamanın yapılmamış olması açıkçası Türk siyasetine çok açık bir müdahale olarak görmek gerektiği kanısındayım." dedi.

Almanya'nın yaklaşımının demokrasi adına büyük bir ayıp olduğunu belirten Sırakaya, demokrasilerde fikir özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve toplanma özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla demokrasi özürlü olan bir yapının kalkıp dünyaya demokrasi dersi vermesinin de hiçbir şekilde insanların gönlünde, düşüncelerinde bir karşılığı olmadığı düşüncesindeyim."

Sırakaya, Alman makamlarından söz konusu ayıbı gidermesini isteyerek, "Çünkü toplum bunu çok net bir şekilde görüyor. Her ne kadar burada siyasetçiler ve Batı medyası üç maymunu oynasa da insanların burada gözü de gönlü de açık ve Türk seçmeninin bunlara cevabını 24 Haziran'da çok net bir şekilde vereceği inancındayım." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
kıskanmayın ırkçılar İNSAN olun sizede müsade etsinler İnadına H D P inadına DEMİRTAŞ BAŞKAN
HDP nin anlamı nedir biliyonmu sen
Şarırdıkmı hayır.Gene Avrupa itine sahip çıktı.
almanlar kral kral
dinime küfreden müslüman olsa barii
Kişi kendinden bilir işi trt ve yandaş kanllardada hep siz çıkıyorsunuz . Sonra demokrasiden bahsediyorsunuz sesli güldüm.
hdp türkiyede kampanyasını yürütemiyor bari almanyada yürütsün 6 milyon seçmeni var
şaşırılacak bir durum yok. adamların kendi ülkesi istediklerini yaparlar. şimdi sadece akp destekçilerine izin verilseydi almanyadan iyisi olmazdı. şimdi akp ve yalakaları için en kötüsü almanya. eyyyy almanya neden 3 ayda 1536 milyar euro ihracat yaptın, ben sadece 156 milyar dolar 1 senede yapabildim. eyyyy almanya
kahbe avrupa ne zaman dost olduki
bunların neye kime hizmet ettiği orta da bunlarla yandaşlık yapan chp iyi parti de bunun laciverti hepsi aynı. şunu iyi anlamak lazım bu memleketin insanını sevmez almanlar faydamıza iş yapmazlar gidin ülkenin tarafı varken almanların adamlarına oy verin sonra da deyinki bu ülke gelişmiyor adam olmuyor bu ülkenin menfaatine ne zaman iş yapacaksınız aklı selim olun koyun olmayın bu ülke hepimize yeter kardeşiz canız başınıza bir iş gelse ilk koşacak biziz bir de oy olayına şöyle bakın evladınız olsa hangi siyasiye emanet ederdiniz??? oy dediğinde aynısı işte
RESMEN AKEPENİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYORLAR. BU MAĞDURİYETİ AKEPE ÜSTÜNE PARA VERSE YAPTIRAMAZDI....
Pkk yalakalari
dinsizin hakkından imansız gelrmiş:D
Hadi bunada konuşun oranızı buranızı yırtın bak merkel ablanız türkiye içün nasıl bir seçim mitinklerine izin vermiş AMA SİZİN VARSA YOKSA İŞİNİZ TAYYİP GİTSİN
pkk almanya'nın resmi askeri olduğu için izin verirler tabi...hdpkk gitmişken hiç gelmesin almanyada kürdistanı kursunlar yaşasınlar o topraklarda.
it heryerde itdir...ama bu Hakiki Dengesiz Partili PKK lılara it bile dememek lazım...it ekmek yedigi kapıyı korur...bunlar gibi korkaklık yapıp fistan ile gezmez
pkk sevicileri.
İşte medeniyetin beşiği demokrasi abidesi avrupa. Çifte standart iki yüzlülük buna denir!
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