Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın çifte standartlı tutumunu eleştirerek "Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsur Almanya'da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli." dedi.

Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk oylaması sürecinde AK Partili vekiller havaalanında karşılanıp halkla temas etmesinler diye peşlerine polis takılırken, 24 Haziran seçimleri öncesi görüyoruz ki HDP'li milletvekilleri Almanya'da terör örgütü PKK yapısının organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde açık hava mitingleri, salon toplantıları yapmaktalar ve özellikle de Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit eden unsurlarla birlikte Almanya'nın sessiz kaldığı bir seçim kampanyasını en güçlü biçimde yürütmekteler."

"HDP'Lİ VEKİLLER YİNE PKK'NIN ORGANİZASYONUYLA PROGRAMLARINI SÜRDÜRMEKTELER"

Alman hükümetini son haftalarda yapılan programlarla ilgili defaatle ikaz edip bilgilendirdiklerine işaret eden Yeneroğlu, "Kendilerini yasağı uygulaması, hukuk devleti ilkelerine riayet edip kendi belirledikleri kuralları uygulamaları noktasında ikaz ettik fakat görmekteyiz ki şimdiye kadar kimse oralı değil. Önümüzdeki günlerde HDP'li milletvekilleri yine PKK'nın organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde programlarını sürdürmekteler." ifadelerini kullandı.