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Almanya'da yine terör alarmı! Saldırı hazırlığındaki şüpheliler yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2018 17:17 | Son Güncelleme

Başkent Berlin'de yarın koşulacak maraton öncesi operasyon düzenleyen Alman polisi, dört kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri, bıçaklı saldırı planlıyordu.

Almanya'da yine terör alarmı! Saldırı hazırlığındaki şüpheliler yakalandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın koşulacak yarı maraton öncesi bıçaklı saldırı hazırlığında olan şüpheliler yakalandı.

Reuters haber ajansının Die Welt gazetesinden aktardığına göre, gözaltına alınan dört şüpheliden biri yarın bıçaklı saldırı planlıyordu.

Haberde, şüphelilerin 2016'nın sonunda Berlin'deki Noel panayırına TIR'la dalan Anis Amri isimli teröristle bağlantısı olduğu bildiriliyor.

DÜN BİR KAMYONET KALABALIĞA DALMIŞTI

Batı Avrupa ülkesi Almanya'da dün bir kamyonet Münster kentinde kalabalığı ezmiş ve üç kişi yaşamını yitirmişti. Bu saldırının ardından alarm seviyesi artırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin saldırı

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