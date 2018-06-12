HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Almanya'dan FETÖ konusunda bir ilk!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 01:06 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimindeki rolünü ilk kez net ifadelerle vurguladı.

Almanya'dan FETÖ konusunda bir ilk!

Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanlığı, “Elimizdeki tüm bilgiler ışığında, Gülen hareketi üyelerinin, Türkiye’deki darbe girişimine katılmış olduklarını dışlayamayız” açıklamasını yaptı.

Alman istihbarat teşkilatı BND’nin Başkanı Bruno Kahl, 15 Temmuz’dan birkaç ay sonra basına açıklamasında, darbe girişiminin ardında FETÖ’nün bulunduğuna henüz ikna olmadıklarını söylemiş, açıklama Türkiye’nin sert tepkisine yol açmıştı.

DER SPİEGEL'İN İDDİASI

Der Spiegel dergisi bu haftaki sayısında, Alman hükümetinin artık FETÖ’ye bakışını gözden geçirmekte olduğunu yazmış, Türkiye’nin FETÖ konusundaki uyarılarının ciddiye alındığını vurgulamıştı.

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Berlin’e geçilen bir rapordan alıntılara yer veren dergi, FETÖ’nün uzun yıllar boyunca devlet kurumlarına sızmaya çalıştığına, adeta organize bir suç örgütünü andıran tehlikeli bir yapılanmaya sahip olduğuna dikkati çekmişti.

(AA)

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
ABD’den Rus Şirketlere ‘Siber Saldırı’ YaptırımıABD’den Rus Şirketlere ‘Siber Saldırı’ Yaptırımı
Dışişleri Bakanları Ukrayna İçin ToplandıDışişleri Bakanları Ukrayna İçin Toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya FETÖ darbe girişimi

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Menbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Menbiç açıklaması

NATO en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

NATO en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı

ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı

ABD - Kuzey Kore Zirvesi'ne saatler kaldı... Dünyanın gözü orada

ABD - Kuzey Kore Zirvesi'ne saatler kaldı... Dünyanın gözü orada

ABD'de torunlarını köpek kafesine kapatan büyükanne tutuklandı

ABD'de torunlarını köpek kafesine kapatan büyükanne tutuklandı

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.