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Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması: AB'yi etkilemez

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin Yunanistan ile göçmen anlaşmasını askıya almış olmasının Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşmayı etkileyeceğini düşünmediklerini söyledi.

Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması: AB'yi etkilemez

Sözcü, "Bildiğimiz kadarıyla dünkü olaylar AB ile olan anlaşmayı etkilemez.... Çözülmemiş meseleleri açıklığa kavuşturmak için Yunanistan ile Türkiye arasında diyalogun sağlanmasını umuyoruz" dedi.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin serbest bırakılmasının ardından bu ülke ile ikili geri kabul anlaşmasını durdurduklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Avrupa Birliği Türkiye Yunanistan geri kabul göçmen

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