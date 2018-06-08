Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması: AB'yi etkilemez

Sözcü, "Bildiğimiz kadarıyla dünkü olaylar AB ile olan anlaşmayı etkilemez.... Çözülmemiş meseleleri açıklığa kavuşturmak için Yunanistan ile Türkiye arasında diyalogun sağlanmasını umuyoruz" dedi.
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin serbest bırakılmasının ardından bu ülke ile ikili geri kabul anlaşmasını durdurduklarını açıklamıştı.
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kişinin kimliği şoke etti
Avusturya'nın skandal kararına Türkiye'den tepki yağdı
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
Öldü sanıp diri diri gömmüşler! Tam 8 saat sonra kurtarıldı
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
Okuyucu Yorumları 0 yorum