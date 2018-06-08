Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması: AB'yi etkilemez

Sözcü, "Bildiğimiz kadarıyla dünkü olaylar AB ile olan anlaşmayı etkilemez.... Çözülmemiş meseleleri açıklığa kavuşturmak için Yunanistan ile Türkiye arasında diyalogun sağlanmasını umuyoruz" dedi.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin serbest bırakılmasının ardından bu ülke ile ikili geri kabul anlaşmasını durdurduklarını açıklamıştı.

