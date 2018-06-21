Almanya'dan şok çıkış! 'Seçimi Erdoğan kazanırsa AB üyelik süreci bitmeli'

Avrupa Parlamentosu üyesi Renate Sommer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Die Tagespost gazetesine bir mülakat veren Sommer, "Avrupa Birliği üyeliği o zaman mümkün olmayacaktır. Avrupa Parlamentosu bu durumda üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecektir" dedi.

Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Sommer, Erdoğan'ın ülkesi açısından Avrupa Birliği'ne hiçbir zaman ciddi bir biçimde yönlendirmeyeceğini, sadece müzakereler sırasında ödenen paraları almak istediğini belirtti.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ BLOKE EDİLEMELİ"

Sommer, "Erdoğan'ın hukuk devleti prensiplerini ihlal etmeye ve mutlak iktidarını pekiştirmeye devam etmesi" halinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin de bloke edilmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupalı parlamenter, "Eğer yıllardır tarım ürünlerinin, hizmetlerin ve kamu ihalelerinin genişletilmesi planını bloke edersek, bu ekonomik yaptırımlarla eş anlamlı olacaktır. Türkiye acilen yeni ekonomik büyüme itkilerine bağımlı" diye konuştu.