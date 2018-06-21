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Almanya'dan şok çıkış! 'Seçimi Erdoğan kazanırsa AB üyelik süreci bitmeli'

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2018 11:46 | Son Güncelleme

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Avrupalı parlamenter Renate Sommer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması halinde Türkiye’nin AB üyelik sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

Almanya'dan şok çıkış! 'Seçimi Erdoğan kazanırsa AB üyelik süreci bitmeli'

Avrupa Parlamentosu üyesi Renate Sommer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Die Tagespost gazetesine bir mülakat veren Sommer, "Avrupa Birliği üyeliği o zaman mümkün olmayacaktır. Avrupa Parlamentosu bu durumda üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecektir" dedi.

Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Sommer, Erdoğan'ın ülkesi açısından Avrupa Birliği'ne hiçbir zaman ciddi bir biçimde yönlendirmeyeceğini, sadece müzakereler sırasında ödenen paraları almak istediğini belirtti.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ BLOKE EDİLEMELİ"

Sommer, "Erdoğan'ın hukuk devleti prensiplerini ihlal etmeye ve mutlak iktidarını pekiştirmeye devam etmesi" halinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin de bloke edilmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupalı parlamenter, "Eğer yıllardır tarım ürünlerinin, hizmetlerin ve kamu ihalelerinin genişletilmesi planını bloke edersek, bu ekonomik yaptırımlarla eş anlamlı olacaktır. Türkiye acilen yeni ekonomik büyüme itkilerine bağımlı" diye konuştu.

"SIĞINMACI ANLAŞMASI İPTAL EDİLEBİLİR"

Sommer bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Erdoğan’ın bu durumda imzalanan sığınmacı anlaşmasını iptal edebileceği endişesine sahip olduğunu belirtti. Böyle bir tehlikenin olduğuna inanmadığını, zira anlaşmanın Ankara’nın çıkarına olduğunu belirten Sommer, Türkiye'nin "Avrupa Birliği’nden sığınmacıların ihtiyaçları için 6 milyar Euro aldığını" söyledi.

Türkiye’nin bu mali yardıma ivedilikle ihtiyacı olduğunu söyleyen Sommer "Avrupa Birliği, hemen herkesin varsaydığının aksine Erdoğan'ın lütfuna daha az bağımlı. Daha ziyade tersi geçerli" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aklı başında ve mantıklı olan herkes bilir ki ab ülkeleri bizi istemiyorlar zaten taaa en başından beri sözde avrupa birliği süreciyle ülkemizden taviz koparmak amaçları. Şunu hiç anlamıyorum, İstenmediğin bir yere neden girmeye çalışıyorsun her istediklerini yapsanız bile almayacakları açık net bir şekilde belli. Hani olmaz ya terörist seloş bile cumhur başkanı seçilse almazlar almazlar almazlar.
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