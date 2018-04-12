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Almanya'dan son dakika Suriye kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

Kimyasal silah kullandığı iddia edilen Suriye'ye askeri müdahale dünyanın gündeminde. ABD ile Rusya'dan peş peşe açıklamalar gelirken Almanya Başbakanı Merkel de son dakika bir açıklama yaparak "Almanya Suriye'ye olası bir müdahalede yer almayacak" dedi

Almanya'dan son dakika Suriye kararı

Almanya'dan Suriye'ye yönelik yapılması planlanan saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Almanya hiçbir hava saldırısına katılmayacak" dedi.

Son dakika haberin ayrıntıları gelliyor...

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Almanya Suriye ABD Rusya merkel

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