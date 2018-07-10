Almanya'dan Türkiye kökenli gruba yasak

UZUN zamandır tehdit, şantaj, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi organize suçlar konusundaki iddialar nedeniyle Alman polisinin hedefi haline gelen Osmanen Germania BC (Almanya Osmanlıları) adlı rocker kulübü yasaklandı. Federal İçişleri Bakanı Seehofer, kulübün ve tüm şubelerinin faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı. Bavyera, Rheinland Pfalz, Baden württemberg ve Hessen olmak üzere Polis dört eyalette kulübe ve üyelerinin evlerine baskın düzenledi. Kulübün kapıları mühürlendi. İçişleri bakanlığı yasağa gerekçe olarak kulübün bireysel ve toplumsal mülkiyet için ağır tehlike oluşturduğunu belirtti. Grubun Almanya'da 300 üyesi olduğu tahmin ediliyor.

"HOŞGÖRÜ BEKLEMESİN"

Federal İçişleri Bakanı Seehofer konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Federal ve eyaletler Almanya'da organize suçların her türlüsünün üzerine gitmektedir. Bu elbette üyelerinin ağır suçlar işlediği Osmanen Germania BC adlı rocker benzeri dernek için de geçerli. Hukuk devletini reddedenler bizden hoşgörü beklemesin."

