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Almanya'dan Türkiye konusunda geri adım! Yaptırımlar kalkıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Almanya, 15 Temmuz'dan sonra başlattığı ve referandum döneminden sonra hız verdiği Türkiye ile gerilim politikasında geri adım atıyor. Türkiye'ye karşı uyguladığı bazı yaptırımları kaldıran Alman makamları, Türkiye'ye karşı seyahat uyarısını da hafifletti.

Almanya'dan Türkiye konusunda geri adım! Yaptırımlar kalkıyor

Almanya, Türkiye'ye yönelik uyguladığı ekonomik tedbirleri kaldırdığını, seyahat uyarısını ise hafiflettiğini bildirildi. Ekonomi Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Hermes kredilerinde Türkiye'ye uygulanan 1,5 milyar euroluk üst sınır güncellenecek.

TÜRKİYE, EN ÇOK BAŞVURU YAPILAN ÜLKE KONUMUNDA

Yabancı müşterisi ödeme yapamaz duruma düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan korunması amacıyla uygulanan Hermes garantisi, özellikle siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yaşandığı devletlere ihracat ve bu ülkelerde yatırım yapmayı cazip hale getiriyor. Türkiye, devlet kefaletine en çok başvurulan ülkeler arasında yer alıyor.
İlişkilerin gerilmesiyle birlikte Almanya, Türkiye için seyahat uyarısında bulunmuş ve Ankara ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'ni güncelleştirme görüşmelerini bloke etmişti.

SEYAHAT UYARISI HAFİFLETİLDİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı da internet sitesindeki Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını hafifletti. Uyarıda Türkiye'ye gidecek Alman vatandaşlarının turistik bölgeler de dahil, ülkenin tamamında keyfi tutuklamalarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyordu. Son yapılan güncellemede bu ifade kaldırıldı, tutuklanma riskine karşı dikkatli olunması yönünde genel bir uyarıyla yetinildi.


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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye seyahat yasağı yaptırım

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