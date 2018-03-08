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Almanya Dış Politikasında Artık Sigmar Gabriel Yok

08.03.2018 18:26 | Son Güncelleme

Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, kurulacak yeni hükümette yer almayacağını açıklarken, Gabriel’in yerine ise son hükümette Adalet Bakanı olan Heiko Maas’ın geçeceği öğrenildi. Irkçı AFD'den siyasetçi Poggenburg, Türkler’e hakaretinden sonra partisindeki görevinden ayrılıyor

Almanya Dış Politikasında Artık Sigmar Gabriel Yok

Son zamanlarda Almanya politikasında çok konuşulan iki ismin görevlerinden ayrılmalarına ilişkin haberler bugün Berlin’de siyasi gündeme damga vurdu. Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, kurulacak yeni hükümette yer almayacağını açıklarken, Gabriel’in yerine ise son hükümette Adalet Bakanı olan Heiko Maas’ın geçeceği öğrenildi.

Öte yandan aşırı sağcı parti AfD’nin Türk düşmanı ırkçı sözleriyle bilinen Saksonya Anhalt Eyalet Teşkilat Başkanı Andre Poggenburg baskılar üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Yapılan anketlere göre Almanya’nın en sevilen siyasetçilerinden olan Sigmar Gabriel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada SPD’nin müstakbel genel başkanı Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz’un kendisini telefonla arayarak, yeni “Büyük Koalisyon” hükümetinde görev almayacağını bildirdiklerini açıkladı. “SPD için siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem böylelikle sona eriyor. Yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için idari konumda bulunma imkanım oldu. Bu benim için, müteşekkir olduğum büyük bir onurdu” diyen Gabriel, söz konusu tweet’te siyasi kariyerindeki başarılı icraatı arasında gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılmasına atıfta bulunarak, “Yurt dışında haksız yere tutuklu bulunan Almanlar’ın serbest bırakılmasını” saydı.

Dışişleri Bakanı Gabriel’in yerine Adalet Bakanlığı görevini yürüten Haiko Maas geliyor

Dışişleri Bakanı kalmak için yoğun çaba sarfeden, ancak koltuğunu koruyamayan Gabriel son Merkel hükümetinde önce Ekonomi Bakanlığı yaptı. Ardından 2016 yılında o zamanki Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier’in Cumhurbaşkanı olması üzerine Dışişleri Bakanlığı koltuğuna geçti. 2009-2017 yılları arasında SPD Genel Başkanı da olan Gabriel, görevini genel seçimlerde SPD’nin başbakan adayı olan Martin Schulz’a bırakmıştı. SPD içinde eski Başbakan Gerhard Schröder’e en yakın isim olarak bilinen Gabriel, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest kalması için son aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çok sayıda görüşme yapmış, Yücel'in özgürlüğüne kavuşması analistler tarafından Gabriel'in dış politika başarısı olarak değerlendirilmişti.

Gabriel son olarak Salı günü Berlin’de biraraya geldiği Mevlüt Çavuşoğlu ile uluslararası konuların yanı sıra Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını ele almış, Çavuşoğlu, “Gabriel seyahat uyarısını gözden geçiriyor. İki ülke arasında güven sorunu olduğunu anladık. Güveni yeniden tesis etmek için çalışıyoruz” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Gabriel’den boşalan bakanlık koltuğuna halen Adalet Bakanlığı görevini yürüten Haiko Maas’ın oturacağı öğrenildi. 2013 yılından bu yana Adalet Bakanı olan Maas, sağ popülist politikalara yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren bir politikacı. Maas, Türkiye konusunda yaptığı sert açıklamalarla da tanınıyor. 51 yaşındaki Maas geçen yıl Türkiye ile işbirliğinin Avrupa çapında gözden geçirilmesini talep etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’daki demokrasi kültürü için bir tehlike oluşturduğunu iddia ederek, Diyanet’e bağlı cami ve derneklerin denetiminin sıkılaştırılması önermişti.

AfD’nin en radikal ismi Andre Poggenburg istifa ediyor

Öte yandan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin en radikal isimlerinden biri olan Saksonya-Anhalt Eyalet Teşkilatı Başkanı Andre Poggenburg ‘partisinin baskı altında kalmaması’ için istifa edeceğini açıkladı. 14 Şubat’ta yaptığı bir konuşmada Almanya Türk Toplumu’nu "kimyon tacirliği yapan deve güdücüsü" olarak niteleyen Poggenburg, Almanya’daki Türkler için de “Deve çobanları defolup gitsinler! Çok eşli yaşayabilecekleri yurtlarına, Boğaz’ın öte yakasına” demişti. Almanya Türk Toplumu'nun Başkanı Gökay Sofuoğlu Poggenburg’u mahkemeye verirken,Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başta olmak üzere kamuoyu Poggenburg’a büyük tepki vermişti. Aşırı sağcı partisi içinde radikal söylemleriyle desteği kaybeden Andre Poggenburg ay sonunda grup başkanlığından istifa edeceğini ve teşkilat başkanlığını da bırakacağını açıkladı. Poggenburg, partisi üzerindeki baskıyı almak istediğini ve güven kaybını istifasına gerekçe gösterdi.

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