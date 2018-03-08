Almanya Dış Politikasında Artık Sigmar Gabriel Yok

Son zamanlarda Almanya politikasında çok konuşulan iki ismin görevlerinden ayrılmalarına ilişkin haberler bugün Berlin’de siyasi gündeme damga vurdu. Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, kurulacak yeni hükümette yer almayacağını açıklarken, Gabriel’in yerine ise son hükümette Adalet Bakanı olan Heiko Maas’ın geçeceği öğrenildi. Öte yandan aşırı sağcı parti AfD’nin Türk düşmanı ırkçı sözleriyle bilinen Saksonya Anhalt Eyalet Teşkilat Başkanı Andre Poggenburg baskılar üzerine istifa ettiğini duyurdu. Yapılan anketlere göre Almanya’nın en sevilen siyasetçilerinden olan Sigmar Gabriel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada SPD’nin müstakbel genel başkanı Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz’un kendisini telefonla arayarak, yeni “Büyük Koalisyon” hükümetinde görev almayacağını bildirdiklerini açıkladı. “SPD için siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem böylelikle sona eriyor. Yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için idari konumda bulunma imkanım oldu. Bu benim için, müteşekkir olduğum büyük bir onurdu” diyen Gabriel, söz konusu tweet’te siyasi kariyerindeki başarılı icraatı arasında gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılmasına atıfta bulunarak, “Yurt dışında haksız yere tutuklu bulunan Almanlar’ın serbest bırakılmasını” saydı.

Dışişleri Bakanı Gabriel’in yerine Adalet Bakanlığı görevini yürüten Haiko Maas geliyor Dışişleri Bakanı kalmak için yoğun çaba sarfeden, ancak koltuğunu koruyamayan Gabriel son Merkel hükümetinde önce Ekonomi Bakanlığı yaptı. Ardından 2016 yılında o zamanki Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier’in Cumhurbaşkanı olması üzerine Dışişleri Bakanlığı koltuğuna geçti. 2009-2017 yılları arasında SPD Genel Başkanı da olan Gabriel, görevini genel seçimlerde SPD’nin başbakan adayı olan Martin Schulz’a bırakmıştı. SPD içinde eski Başbakan Gerhard Schröder’e en yakın isim olarak bilinen Gabriel, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest kalması için son aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çok sayıda görüşme yapmış, Yücel'in özgürlüğüne kavuşması analistler tarafından Gabriel'in dış politika başarısı olarak değerlendirilmişti. Gabriel son olarak Salı günü Berlin’de biraraya geldiği Mevlüt Çavuşoğlu ile uluslararası konuların yanı sıra Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını ele almış, Çavuşoğlu, “Gabriel seyahat uyarısını gözden geçiriyor. İki ülke arasında güven sorunu olduğunu anladık. Güveni yeniden tesis etmek için çalışıyoruz” şeklinde bir açıklama yapmıştı.