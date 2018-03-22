Almanya dış siyasette daha çok sorumluluk alacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada "Ağırlığını koymayan, siyasi bir etkinlik de kazanamaz" dedi. Uluslararası siyasette Almanya'ya ihtiyaç olduğunu belirten Maas "Biz de bu sorumluluğa uygun hareket edeceğiz" diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de benzer bir açıklama yaptı. Güvenlik ve savunma alanında dünyanın siciline bakıldığında son derece "tatsız" bir durum olduğunu söyleyen Von der Leyen, dünyanın "gittikçe daha hesap edilemez ve emniyetsiz hale geldiğine ve bunun da öngörülebilir bir zaman içerisinde değişmeyeceğine" işaret etti.

Von der Leyen, tehdit olarak uluslararası terörizm, iç savaşlar ve Avrupa'nın komşuluğundaki istikrarsız devletlerin yanı sıra "Rusya'nın provokatif ve zaman zaman agresif güç kazanma politikasına" ve Kuzey Kore'nin nükleer programına değindi.

"Avrupa bu dünya düzeninden kaçınamaz" diyen Von der Leyen, Almanya ve Avrupa'nın çıkarları sözkonusu olduğunda Almanya'nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Von der Leyen "Almanya gibi bir büyüklüğe ve siyasi öneme sahip bir ülke, kendi başına sorumluluk alma iddiasına sahip olmak zorundadır" diye konuştu.