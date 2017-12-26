Almanya Dışişleri Bakanı: 'Brexit Anlaşması Türkiye ve Ukrayna'yla İlişkilerde Model Olabilir'

Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle (AB) üyelik sürecine yönelik bir açıklama yaptı ve üyelik yerine "alternatif yollar” aranması gerektiğini belirtti..

Gabriel, İngiltere'nin AB'den ayrılması olarak da bilinen Brexit kapsamında varılacak uzlaşının ‘akıllıca' olması durumunda, bunun Türkiye ve Ukrayna'yla ilişkilerde de model olarak kullanılabileceğini söyledi.

Funke medya grubuna bağlı, Noel tatilinden sonra çıkacak gazetelere röportaj veren Gabriel, Ankara'yla daha sıkı bir Gümrük Birliği'ne gidilebileceğini söyleyerek, "Ancak bunun koşulu, Türkiye'deki durumun değişmesi. Bu değişmediği sürece yakınlaşma söz konusu olamaz" dedi.

Türkiye ve Ukrayna'yı önümüzdeki yıllarda AB üyesi olarak görmediğini belirten Gabriel, Türkiye'de AB'yle ilişkileri iyileştirme yönünde irade bulunduğunu, bunun Almanya için de geçerli olduğunu söyledi.

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının son dönemdeki tahliyelerini "iyi bir işaret” olarak tanımlayan Gabriel, "Ancak Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'le ilgili büyük endişe devam ediyor. Türkler Yücel'in durumunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyor" diye konuştu.