Almanya Dışişleri Bakanı: 'Brexit Anlaşması Türkiye ve Ukrayna'yla İlişkilerde Model Olabilir'

Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle (AB) üyelik sürecine yönelik bir açıklama yaptı ve üyelik yerine "alternatif yollar” aranması gerektiğini belirtti..
Gabriel, İngiltere'nin AB'den ayrılması olarak da bilinen Brexit kapsamında varılacak uzlaşının ‘akıllıca' olması durumunda, bunun Türkiye ve Ukrayna'yla ilişkilerde de model olarak kullanılabileceğini söyledi.
Funke medya grubuna bağlı, Noel tatilinden sonra çıkacak gazetelere röportaj veren Gabriel, Ankara'yla daha sıkı bir Gümrük Birliği'ne gidilebileceğini söyleyerek, "Ancak bunun koşulu, Türkiye'deki durumun değişmesi. Bu değişmediği sürece yakınlaşma söz konusu olamaz" dedi.
Türkiye ve Ukrayna'yı önümüzdeki yıllarda AB üyesi olarak görmediğini belirten Gabriel, Türkiye'de AB'yle ilişkileri iyileştirme yönünde irade bulunduğunu, bunun Almanya için de geçerli olduğunu söyledi.
Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının son dönemdeki tahliyelerini "iyi bir işaret” olarak tanımlayan Gabriel, "Ancak Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'le ilgili büyük endişe devam ediyor. Türkler Yücel'in durumunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyor" diye konuştu.
Sigmar Gabriel, 4 Kasım'da Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Antalya'da "gayriresmi bir görüşme” kapsamında bir araya gelmişti. Basına önceden haber verilmeden yapılan buluşma sonrasında Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan Twitter üzerinden yapılan açıklamada, görüşmede "ikili ilişkilere, ayrıca zorlu konulara ve her iki tarafın beklentilerine" yer verildiği kaydedilmişti.
Bu arada geçen haftalarda önce, 5 Temmuz'da Büyükada'da , "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan insan hakları aktivisti Peter Steudtner, daha sonra da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "terör örgütü üyesi olmak ve terör propagandası" yapmakla suçlanarak tutuklanan Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu şartlı tahliye edilmiş, son olarak da Hıristiyan hacı adayı David Britsch serbest bırakılmıştı.
Berlin'de yapılan yorumlarda, Almanya ve Türkiye'nin yaşanan gerilimlerden sonraher iki tarafın da havayı yumuşatarak, ilişkileri yeniden rahatlatmaya çalıştıkları belirtilmişti.
Geçen kasım ayının son günlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce Başbakan Angela Merkel'le, ardından da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le telefon görüşmeleri yapması da, iki başkent arasında yaşanan gerginliğin aşılması yonunda önemli bir mesaj olarak yorumlanmıştı.
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