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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti hakkında açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2018 20:13 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası Almanya ziyaretine ilişkin, "Elbette bir ülkenin devlet başkanlığına seçilmiş kişiye uygun davranılması gerektiği düşüncesindeyim." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti hakkında açıklama

Berlin’de Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Maas, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'i ziyaret etmesi konuşuluyor. Erdoğan’ın devlet töreniyle karşılanması eleştiriliyor. Bu eleştiriyi paylaşıyor musunuz?" şeklindeki soruya, bu eleştirileri paylaşmadığı cevabını verdi.

"MUHATTAPLARLA KONUŞULMASI GEREKİR"

"Elbette bir ülkenin devlet başkanlığına seçilmiş kişiye uygun bir şekilde davranılması gerektiği düşüncesindeyim. Almanya Cumhurbaşkanı da böyle yapmıştır." diyen Maas, özellikle birçok konuda açık olan soruların muhataplarla görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

ERDOĞAN'IN ALMANYA'YI ZİYARET ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Alman basını, Başkan Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceğini iddia etmişti.

Almanya Cumhurbaşkanlığına dayandırılan haberlerde, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Başkan Erdoğan'ı uzun bir süre önce davet ettiği, ancak ziyaret tarihinin henüz kesin olmadığı ifade edildi.

DEVLET TÖRENİ DÜZENLENMESİN GÖRÜŞÜ HAKİM

Ülkede özellikle muhalefet parti temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devlet töreni uygulanmaması görüşünü dile getiriyor.

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Almanya Heiko Maas Recep Tayyip Erdoğan Resmi Ziyaret Karşılama

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamlari teroristleri desteklemekle suclayip ziyarete gidilmesi ayiptir. Bu milletle boyle oyuncak gibi oynamayin
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