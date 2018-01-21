HABER

Almanya Dışişleri Bakanı’ndan Afrin açıklaması

21.01.2018 19:13 | Son Güncelleme 6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Afrin harekâtı ile ilgili açıklamasında, operasyonun önceden kestirilemeyen riskleri beraberinde getireceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı harekâta ilişkin açıklama yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı açıklamasında, "Türkiye ve Kürt birlikler arasındaki askeri çatışmalar önceden kestirilemeyen riskleri beraberinde getiriyor" dedi.

Her iki tarafın da IŞİD'le mücadele için büyük çaba gösterdiğini ve büyük kayıplar verdiğini söyleyen Gabriel, Suriye'nin IŞİD'e karşı sağlanan başarıdan sonra istikrar ve barış yönünde adımların atılmasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Gabriel, "Suriye'nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmalar. Orada insanlar yeterince acı çekiyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı bütün çabaların siyasi düzlemde ilerleme sağlanmasını hedeflemesi gerektiğini ifade etti.

DPA/Reuters, HT/MK

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Son dakika! Kilis'e roketli saldırı

Son dakika! Kilis'e roketli saldırı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sol görüşlü bir insan olarak,sınırımızın terörden arındırılmasını onaylıyorum,tarafsız bir cümle kurarak operasonda mehmetciklerimize kolaylık diliyorum.Bu ülke bizim başka TÜRKİYE yok
Diğer Haberler
Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

BMGK, Fransa'nın Afrin çağrısına yanıt verdi

BMGK, Fransa'nın Afrin çağrısına yanıt verdi

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Skandal ihmal! Kabartma tozu can aldı

Skandal ihmal! Kabartma tozu can aldı

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.