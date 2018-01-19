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Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan Afrin açıklaması

19.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 8 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’e olası operasyonuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlık sözcüsü, Türkiye'ye bölgede siyasi ve askeri olarak ihtiyatlı olma çağrısında bulundu.Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Suriye'de PYD kontrolünde bulunan Afrin’e yönelik olası operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Alman hükümetinin Berlin’deki olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı sözcsüsü, Almanya’nın "Suriye’nin kuzeyindeki durumu dikkatle takip ettiğini” vurguladı.

Sözcü, "Türkiye'nin şimdiye kadar olduğu gibi siyasi ve askeri olarak ihtiyatlı bir tutum sergilemeye devam edeceğinden yola çıkıyoruz ve beklentimiz de bu yönde” şeklinde konuştu.

Ancak "Türkiye'nin Suriye sınırında meşru bazı güvenlik endişeleri” olduğunu belirten sözcü, bunun Türkiye açısından öneminin büyük olduğunu dile getirdi. Sözcü bu çerçevede kaygıların da dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya için önemli olan hususun ise Suriye’nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerde radikal İslamcı örgütlere odaklanılması olduğunu vurguladı. Sözcü "Bu çerçevede bizim için önemli olan, Suriye'nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerin odağında IŞİD ve bunun devamı niteliğinde olan, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş El Nusra, Hayat Tahrir Şam gibi örgütlerin bulunması” dedi.

Canikli: Bu harekat yapılacak

Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bugün yaptığı açıklamada, Afrin’e operasyon hazırlıklarının sürdüğüne işaret etti. Canikli, Afrin'e operasyonla ilgili soru üzerine, "Bu harekat (Afrin'e) yapılacak, terörle bu mücadele gerçekleştirilecek. Ama zamanı, saati tamamen harekatın gerekliliği çerçevesinde harekatın en etkili, en başarılı şekilde yürütülmesiyle alakalı planlamanın bir parçası. Dolayısıyla o çerçevede şu anda gereği yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatları, varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok" demişti.

DW/Reuters/JD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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