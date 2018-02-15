Almanya dokuz altın madalya ile lider

Güney Kore'nin Pyeongchang kentindeki 2018 Kış Olimpiyat Oyunlarının altıncı gününde Almanya Milli Takımı iki altın madalya daha kazanarak toplamda dokuz altın madalyayla sıralamada liderlik konumunu sürdürüyor. Almanya 2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunlarında kaydettiği kötü sonucu Pyeongchang'da rekor tempoda telafi etti. Soçi’den toplam sekiz altın madalya ile dönmüş olan Almanya, altıncı gün itibarıyla toplam dokuz altın madalya sahibi oldu.

Çiftler artistik buz pateninde zafer, Almanya'dan Aljona Savchenko ile Bruno Massot ikilisinin oldu. İkili serbest program karşılaşmasında ortaya koydukları performansla ülkelerine tam 66 yıl sonra artistik buz pateni çiftlerde olimpiyat altını kazandırmayı başardı. Çin gümüş madalya elde ederken, Kanada bronz madalya aldı.

Takım kızak yarışında da Almanya, 2014‘te Soçi‘de elde ettiği şampiyon unvanını korumasını bildi. Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl ve Tobias Arlt'tan oluşan Alman takımı pist rekoru kırarak Soçi 2014'ün ardından Pyeongchang 2018'de de altın madalyanın sahibi oldu. Kanada'nın gümüş madalya elde ettiği yarışta Avusturya bronz madalya kazandı.