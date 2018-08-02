Almanya Ekonomi Bakanı Ekim'de Türkiye'ye gidiyor

Ziyaretin ikili ekonomik ilişkilerin görüşüleceği bir platform oluşturmak amacını taşıdığı öğrenildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonbaharda Almanya'ya yapması planlanan resmi ziyaretin ardından iki ülke arasında yüksek düzeyli bir temasın daha olacağı öğrenildi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) Ankara kaynaklı haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier 25 ve 26 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
Altmaier'in ziyaret programında ekonomi ve ticaret karma komisyon toplantısı da bulunuyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin görüşüleceği komisyonun hazırlık çalışmaları yıllar önce başlatılmıştı. Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'in Türkiye'ye 80 kişilik bir heyetle gideceği öğrenildi.
Karşılıklı ziyaretler Almanya tarafından ikili ilişkilerdeki pürüzleri gidermeye yönelik ortaklaşa çalışmalar olarak nitelendiriliyor. Aralarında gazeteci Deniz Yücel ve insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in de bulunduğu çok sayıdaki Alman'ın Türkiye'de tutuklanması ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı. Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortağı olan Almanya'nın 7 bin 100'den fazla şirketi Türkiye'de faaliyet gösteriyor.
DW, dpa/AG, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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