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Almanya: Erdoğan'ın ziyaret tarihi kesinleşmedi

30.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Almanya ziyareti için tarihin henüz kesinleştirilmediği bildirildi.

Almanya: Erdoğan'ın ziyaret tarihi kesinleşmedi

Dışişleri Bakanı Maas ise ziyarete yönelik eleştirilere yanıt verdi.Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonbaharda Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyeceğini bildirmesinin ardından Erdoğan tartışmaları yeniden alevlendi.

Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili tarihin henüz kesinleştirilmediği bildirildi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcü vekili Esther Uleer, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik davetin uzun süre önce yapıldığını, ancak ziyaret için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini" kaydetti.

Bild gazetesi Türk ve Alman hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret etmesinin planlandığını bildirmişti. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın resmi protokolün eksiksiz uygulanmasını istediği, Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmayı ve onuruna ziyafet verilmesini arzu ettiği ileri sürülmüştü.

Davet seçimler öncesinde yapıldı

Almanya Türkiye Cumhurbaşkanına yönelik davetini 24 Haziran seçimleri öncesinde yapmıştı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, ikili ilişkilerde güven bunalımının aşılması ve normalleşme sürecinin başlatılması için Türkiye'nin ziyaret isteğini iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi davet göndermiş, ancak Haziran ayında Türkiye'de erken seçimlere gidilmesi kararının ardından ziyaret planının seçim sonrasına bırakılması kararlaştırılmıştı.

Tepkilere yanıt

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bild gazetesine Pazartesi günü yaptığı açıklamada Erdoğan'ın ziyaretine yönelik eleştirileri geri çevirerek "Zorlu partnerlerle hiç konuşulmaması gerektiği tezi beni hiçbir zaman ikna edememiştir" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun Hristiyan Demokrat Partili üyesi ve dış politika uzmanı Elmar Brok da Erdoğan'a gönderilen daveti savunarak "Elleri kanlı çok başka devlet başkanlarına kırmızı halı sermişliğimiz var. Sadece demokratlarla muhatap olmak istersek Almanya kısa süre içinde dünya politikasında yapayalnız kalır" diye konuştu.

Yeşiller partisinin eski eş genel başkanı Cem Özdemir, Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edecek olmasını eleştirerek "Erdoğan'ın demokratik bir ülkeden normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu şekilde karşılanmaması gerektiğini" savunmuştu.

DW,rtr,dpa/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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