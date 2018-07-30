Almanya: Erdoğan'ın ziyaret tarihi kesinleşmedi

Dışişleri Bakanı Maas ise ziyarete yönelik eleştirilere yanıt verdi.Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonbaharda Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyeceğini bildirmesinin ardından Erdoğan tartışmaları yeniden alevlendi.

Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili tarihin henüz kesinleştirilmediği bildirildi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcü vekili Esther Uleer, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik davetin uzun süre önce yapıldığını, ancak ziyaret için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini" kaydetti.

Bild gazetesi Türk ve Alman hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret etmesinin planlandığını bildirmişti. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın resmi protokolün eksiksiz uygulanmasını istediği, Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmayı ve onuruna ziyafet verilmesini arzu ettiği ileri sürülmüştü.

Davet seçimler öncesinde yapıldı