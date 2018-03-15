Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD de ortak bir yazılı açıklamayla, eski Rus ajanın öldürülmesinin İngiltere'nin bağımsızlığına karşı bir saldırı olduğunu ifade etti. Öte yandan, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, 23 Rus diplomatı sınır dışı etmelerine Moskova'nın olası misillemesi hakkında konuşurken ''Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı'' dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise İngiliz Savunma Bakanı'nın gösterdiği tepkinin İngiltere'nin endişeli ve saklayacağı bir şeyler olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

1995’te MI6 tarafından devşirilmiş 66 yaşındaki eski Rus askeri istihbarat (GRU) albayı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngitere'de sinir gazıyla zehirlenmesi vakasında İngiltere ve Rusya arasında son yılların en büyük siyasi krizi yaşanıyor.

Fransa, İngiltere, ABD ve Almanya tarafından yapılan ortak açıklamada, eski Rus ajanının ölümünün İngiltere'nin bağımsızlığına yönelik bir eylem olduğu ifadesi yer aldı.

Söz konusu açıklamada, 'Bu saldırı hepimizin güvenliğini tehdit ediyor" denildi. Bu ülkeler, çifte ajan Skripal krizinde Rusya'ya soruşturmada üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme çağrısı yaptı.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını açıklamasının ardından bu kez Savunma Bakanı Gavin Williamson konuştu.

Williamson, 23 Rus diploamatı sınır dışı etmelerine Moskova'nın nasıl bir misillemede bulunabileceğini değerlendirirken şunları söyledi:

''Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı. Ama hükümet ne yapacağını değerlendirecektir. Bu konuda peşin hükümde bulunmak yanlış olur.''