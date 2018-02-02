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Almanya G20 protestocularını komşu ülkelerde arayacak

02.02.2018 15:51 | Son Güncelleme

Alman polisi, Temmuz'da düzenlenen G20 zirvesindeki protestolarda şiddete başvurduğundan şüphelenilen kişilere yönelik arama faaliyetlerini komşu ülkeleri kapsayacak şekilde genişletecek.

Alman polisi, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Hamburg'daki G20 Zirvesi sırasındaki protestolarda şiddet olaylarına neden olduğu iddia edilen kişilere yönelik arama faaliyetlerini Avrupa ülkeleri çapına genişletecek.

Hamburg İçişleri Bakanı Andy Grote Hamburger Abendblatt gazetesine verdiği demeçte Alman polisinin potansiyel şüphelilerin fotoğraf ve video görüntülerini İspanya ve İtalya ile paylaşacağını söyledi. 7-8 Temmuz tarihlerindeki zirvede şiddet olaylarına 5-6 bin kişinin karıştığı tahmin ediliyor.

Önde gelen 20 sanayi ve gelişmekte olan ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı G20 zirvesinde binlerce polis görevlendirilmiş, ancak küreselleşme karşıtlarının şiddet olayları çıkarması önlenememişti. Polisle çatışan solcu ve anarşist gruplardan bazı eylemciler, araçları yakmış ve dükkânları yağmalamıştı.

G20 Zirvesi esnasındaki protesto olayları ile bağlantılı olarak yargılanan sanıklardan Hollandalı Peike S.'nin polise şişe attığı gerekçesiyle iki yıl yedi ay hapse mahkûm edilmesinin ardından, 24 yaşındaki Polonyalı Stanislaw B.'ye de yanında havai fişek ve biber gazı taşıdığı için altı ay tecilli hapis cezası verilmişti.

G20 Zirvesi'nde şiddet olaylarına karıştıkları için gözaltına alınan ve tutuklananların üçte ikisini yabancıların oluşturduğu sanıklar arasında Fransa, İspanya veya İtalya vatandaşları bulunuyor.

dpa/SSB,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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