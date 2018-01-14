Almanya için Ortadoğu’daki istikrarın çıpası Ürdün

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya'nın 18 milyon euroluk askeri yardımda bulunması vesilesiyle Ürdün'ü ziyaret etti. Terör, savaş ve ihtilafların sürdüğü Ortadoğu'da, Ürdün'ün önemli bir denge unsuru ve sağduyunun temsilcisi olduğunu vurgulayan Bakan von der Leyen, Almanya ile Avrupa'nın Ürdün'ün istikrarının muhafazasına büyük önem atfettiğini kaydetti.

Von der Leyen, "Bu bölgenin uzun bir süre huzura kavuşamayacağını biliyoruz bu nedenle karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin geliştirilmesi daha da büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu. Ürdün'ün Ortadoğu'da "istikrarın çıpası” rolü oynadığına işaret eden Bakan, Almanya'nın buna büyük ilgi duyduğunu, Ürdün'e desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Askeri destek

Von der Leyen'ın ziyareti sırasında, Almanya'nın Ürdün'e verdiği yaklaşık 18 milyon değerindeki askeri araç ve teçhizatın teslimi de gerçekleştirildi. Bu yardımlar, 70 kamyon, 56 küçük kamyonet ve Ürdünlü pilotların eğitiminde kullanılacak iki eğitim uçağını kapsıyor.

Almanya Ürdün'e en çok mali destek sağlayan ülkelerin başında yer alıyor. Son iki yıldır Amman'a bir milyar eurodan fazla insani ve kalkınma yardımı yapan Almanya ayrıca Ürdün'ün askeri yeteneklerinin geliştirilmesi için son iki yılda 230 milyon euro değerinde destek verdi.