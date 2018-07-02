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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2018 00:14 | Son Güncelleme

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU)Lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer istifa etti.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer istifa etti

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) de lideri olan Seehofer'in bugün Münih'te yapılan parti yönetim kurulu toplantısı sonrasında istifa ettiği kaydedildi.

Sadece Bavyera'da örgütlü olan CSU, Merkel'in liderlik ettiği Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) kardeş partisi olarak biliniyor.

CSU bir süredir Merkel'in göçmen politikalarına karşı çıkıyordu. Seehofer bir süre önce, Merkel'e göçmen politikalarından vazgeçmesi için ültimatom vermişti.

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Almanya Horst Seehofer içişleri bakanı istifa

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