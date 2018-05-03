‘Almanya İle Seçim Propagandası Krizi Önlendi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesinde Almanya’da propaganda etkinliği düzenlemeyi planlamadığı yönündeki haber, iki ülke arasında seçim nedeniyle yaşanabilecek bir yeni krizin baştan önlenmesi olarak yorumlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta önce AKP grup toplantısında isim belirtmeyerek Mayıs ayı içinde seçimler nedeniyle Avrupa'da bir ülkeye gideceğini söylemiş, bu açıklama Almanya’da Erdoğan’ın burada bir etkinlik planladığı şeklinde yorumlanmıştı. Bunun üzerine başlayan tartışmada çeşitli siyasetçiler Almanya'da seçim propagandasına karşı önceden alınmış kararın engel teşkil ettiğini savunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkede konuşma yapmasına karşı çıkmışlardı.
Türk Dışişleri Bakanlığı ise dün akşam saatlerinde yaptığı bir açıklamada, “Seçim kampanyaları sırasında Cumhurbaşkanı ya da kabine üyelerinin Almanya’da Türk vatandaşlarına yönelik konuşma yapması planlanmıyor” şeklinde tavır koyarak konuyla ilgili tartışmaları sonlandırdı.
Bakanlık açıklamasında, konuyla ilgili tartışmalara atıfta bulunularak, “Yasağın doğru olmadığını ve demokrasiye hizmet etmediğini düşünüyoruz. Çünkü seçmenler ne için seçimlere gittiğini bilmeli” ifadesine yer verildi. Diplomatik çevreler ve Türk lobisinin temsilcileri, Alman siyasetçilerin konuyla ilgili söylemlerini ve başlatılan tartışmalarını eleştirerek, daha somut bir plan olmadan yapılan açıklamaların ikili ilişkilere zarar verdiğini öne sürmüşlerdi.
Geçen hafta bir açıklama yapan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Erdoğan’ın Almanya’ya planlanmış bir ziyaretinin olmadığını ifade ederek Alman siyasetindeki bazı spekülatif açıklamalara yanıt vermişti.
Geçen yıl referandum oylaması öncesinde yaşanan gerilimden sonra, Alman hükümeti Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde yapılacak seçimler öncesini kapsayan 3 ay boyunca Almanya'da propaganda yasağı koymuştu. Özellikle AKP’li bakanların Almanya’da planladıkları referandum kampanyalarının iptal edilmesi Almanya-Türkiye arasında gerilime ve karşılıklı sert açıklamalara neden olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iptalleri “Nazi uygulamalarına” benzetmişti.
Bu arada AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve geçen yıl AKP’li bakanlarla toplantıları düzenleyen Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) adlı derneğin planladığı programları iptal ettiği de öğrenildi.
Almanya’da yoğun bir şekilde organize olan CHP ve HDP ile diğer partilerin konuyla ilgili tavırları ise şu an için netleşmiş durumda değil.
Türkiye dışındaki yaklaşık 3 milyon seçmenin 1,4 milyonu Almanya’da bulunuyor.
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