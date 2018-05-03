‘Almanya İle Seçim Propagandası Krizi Önlendi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesinde Almanya’da propaganda etkinliği düzenlemeyi planlamadığı yönündeki haber, iki ülke arasında seçim nedeniyle yaşanabilecek bir yeni krizin baştan önlenmesi olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta önce AKP grup toplantısında isim belirtmeyerek Mayıs ayı içinde seçimler nedeniyle Avrupa'da bir ülkeye gideceğini söylemiş, bu açıklama Almanya’da Erdoğan’ın burada bir etkinlik planladığı şeklinde yorumlanmıştı. Bunun üzerine başlayan tartışmada çeşitli siyasetçiler Almanya'da seçim propagandasına karşı önceden alınmış kararın engel teşkil ettiğini savunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkede konuşma yapmasına karşı çıkmışlardı.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise dün akşam saatlerinde yaptığı bir açıklamada, “Seçim kampanyaları sırasında Cumhurbaşkanı ya da kabine üyelerinin Almanya’da Türk vatandaşlarına yönelik konuşma yapması planlanmıyor” şeklinde tavır koyarak konuyla ilgili tartışmaları sonlandırdı.

Bakanlık açıklamasında, konuyla ilgili tartışmalara atıfta bulunularak, “Yasağın doğru olmadığını ve demokrasiye hizmet etmediğini düşünüyoruz. Çünkü seçmenler ne için seçimlere gittiğini bilmeli” ifadesine yer verildi. Diplomatik çevreler ve Türk lobisinin temsilcileri, Alman siyasetçilerin konuyla ilgili söylemlerini ve başlatılan tartışmalarını eleştirerek, daha somut bir plan olmadan yapılan açıklamaların ikili ilişkilere zarar verdiğini öne sürmüşlerdi.