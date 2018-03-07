Almanya Irak'taki askeri misyonu genişletiyor

IŞİD'le mücadele için Irak'ta sürdürülen misyon artık sadece Peşmerge güçlerini değil, tüm Irak ordusunu kapsayacak.Alman Bakanlar Kurulu dünyanın altı bölgesindeki 2 bin 600 mevcutlu Alman askeri misyonlarının süresini uzattı. Alman askerleri Mali ve Afganistan'daki görevlerinin yanı sıra Suriye ve Irak'taki terör milisi IŞİD ile mücadeleye de katılıyorlar. En önemli misyonlar olan Mali, Afganistan ve IŞİD'le mücadele misyonlarında personel sayısının artırılması ya da coğrafi görev alanının genişletilmesi kararlaştırıldı. Bakanlar Kurulu kararının Federal Meclis'te onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Karara göre Afganistan'daki Alman askerlerinin sayısı 980'den bin 300'e kadar çıkartılabilecek. Afganistan misyonunun NATO misyonunun tamamlandığı 2013 yılında sona ermesi öngörülüyordu.

Afganistan'daki durumun kötüye gitmesi nedeniyle misyonun genişletilmesine karar verildiğini açıklayan Savunma Bakanı Ursula von der Leyen on yıllardır savaş ve teröre sahne olan Afganistan'da durumun normale dönmesi için sabırlı davranmak zorunda olduklarını söyledi.