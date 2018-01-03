Almanya İran’daki Gelişmelere Temkinli Yaklaşıyor

28 Aralık'ta İran'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen olaylar devam ediyor. Gösterilere İran'dan gelen sert tepki, son günlerde ölümlere neden oldu.

Siyasi sistemde değişiklik isteyen yüzlerce kişi gözaltına alınırken, son olarak ise on binlerce kişi protestoculara karşı ve hükümete destek için sokaklara çıktı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney göstericilerin dışardan yönlendirildiği görüşünde. Cumhurbaşkanı Ruhani ise gösterileri özgürlük istemi olarak algılıyor.

Olayların patlak vermesinden sonra Beyaz Saray ve Başkan Donald Trump'ın Tahran yönetimini sert sözlerle eleştirmesi dikkat çekerken, Avrupa Birliği ise önce sessiz kalmayı tercih etti. Gelen tepkiler sonrasında yapılan son açıklamada ise, İran'ın ifade özgürlüğü hakkını garanti altına almasını talep etti. AB'nin lideri konumundaki Almanya'nın İran'da yaşananlarla ilgili tepkisi de ‘temkinli ve beklemekten yana' olarak yorumlanıyor. Gerçi Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yazılı bir açıklama yaparak, "İran hükümetine, göstericilerin haklarına saygı gösterme, toplanmalarına müsaade etme, özgürce ve barışçıl bir şekilde seslerini duyurmalarına izin verme" çağrısında bulundu. Ancak ülkenin, başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere önde gelen siyasetçilerinin İran konusunda yorumdan kaçındıkları dikkat çekiyor.