HABER

Almanya İran’la anlaşmaya sadık kalınmasından yana

02.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran’ın gizli bir nükleer programı olduğuna dair iddialarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından incelenmesini istiyor.

Almanya İran’la anlaşmaya sadık kalınmasından yana

Bild gazetesine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail'in en kısa zamanda Tahran’daki “gizli bir arşivden” ele geçirdiğini belirttiği on binlerce belgeyi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na iletmesi gerektiğini, kurumun da böylece nükleer anlaşmanın ihlal edilip edilmediğini açıklığa kavuşturabileceğini kaydetti.

"İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceğimiz için, Viyana Anlaşması'nın kontrol mekanizmaları işlemeli ve sürdürülmeli” diye konuşan Maas, İsrail'in güvenliğinin "Alman siyasetinin merkezinde” bulunduğunu vurguladı ve bu nedenle de federal hükümetin İsrail'in elindeki bilgileri ayrıntılı bir şekilde analiz etmek istediğini belirtti.

"İsrail'den yeni bilgi yok”

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger de İran'la yapılan nükleer anlaşmaya sadık kalınmasını istedi. Bild gazetesine konuşan Ischinger, İsrail Başbakanı'nın düzenlediği basın toplantısına ilişkin "Netanyahu'nun sundukları yeni bilgiler değil” ifadesini kullandı. Herkesin, İran'ın tüm gerçeği söylemediğini bildiğini vurgulayan Ischinger, nükleer anlaşmanın iptali halinde Ortadoğu'da savaş ihtimalinin önemli ölçüde artacağı uyarısında bulundu.

Almanya'da koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Birlik partilerinin Meclis Parti Grubu Dışişleri Sözcüsü Jürgen Hardt da nükleer anlaşmanın başarısızlığa uğrama ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerektiğini söyledi. Die Welt gazetesine konuşan Hardt, İsrail ve ABD'den gelen mesajların ışığında anlaşmanın tamamen iptalinin de ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti. Netanyahu'nun basın toplantısının zamanlamasına dikkat çeken Hardt, "Trump'ın yaptırımların tekrar uygulanmaya başlaması yönünde karar almasını kolaylaştıracak bir siyasi atmosfer oluşturuluyor” dedi.

Netanyahu'nun iddiaları

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Tahran’ın taahhütlerine karşın gizli bir nükleer programı olduğu ve nükleer başlıklı füzelerin menzilini genişletmeye çalıştığı yönünde suçlamalar dile getirmiş, bu suçlamaların İsrail gizli istihbarat birimlerinin Tahran’daki “gizli bir arşivden” ele geçirdiği on binlerce belgeye dayandığını iddia etmişti. Tahran’ın amacının atom bombası tasarlamak, üretmek ve test etmek olduğunu iddia eden Netanyahu, İran yönetimini yalan söylemekle suçlamıştı. Netanyahu ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın, hiç imzalanmaması gereken “korkunç bir anlaşma” olduğunu söylemişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise İsrail'in İran'ın "gizli bir nükleer programı olduğu” iddialarını reddetmişti. Kurum konuyla ilgili Viyana'da yaptığı açıklamada, İran'ın "atom bombası üretmek üzere nükleer program yürüttüğüne dair 2009 yılından bu yana inandırıcı kanıtlar bulunmadığı” duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın kararı bekleniyor

Trump’ın 12 Mayıs tarihine kadar, ABD’nin İran’a uygulamayı durdurduğu yaptırımlar konusunda bir değişiklik olup olmayacağına karar vermesi gerekiyor. Bu karar, fiilen Washington’ın nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği anlamına da gelecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, İran’ın en az 2025’e kadar nükleer programının en önemli bölümlerinde kısıtlamaya gitmesine karşılık Tahran’a yönelik uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP, AÜ/HS

Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!
Demirtaş ve Önder'e hapis istemi!Demirtaş ve Önder'e hapis istemi!
Cuma hutbesinde hoparlörden siyasetCuma hutbesinde hoparlörden siyaset
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İlginizi Çekebilir

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Saray'dan İran'a gözdağı

Beyaz Saray'dan İran'a gözdağı

Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı

Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı

Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!

Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!

Kendisini boğulmaktan kurtaran polis ve cankurtarana dava açtı

Kendisini boğulmaktan kurtaran polis ve cankurtarana dava açtı

Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı

Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı

Bu fotoğtaf Menbiç'te çekildi! İlk kez görüntülendiler

Bu fotoğtaf Menbiç'te çekildi! İlk kez görüntülendiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.