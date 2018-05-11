Almanya İran’la Ticari İlişkileri Değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararının olası sonuçlarına yönelik analizler ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in karara yönelik tepkileri devam ediyor. Merkel, Münster’de katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, Trump’ın kararını "uluslararası düzende var olan güven ortamını zedeleyici" olarak tanımladı.

Trump’ın 14 Temmuz 2015’te Viyana’da İran’la imzalanan anlaşmanın tarafı olan Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’in yanı sıra Almanya ile konuyu müzakere etmeden tek başına ülkesini çekmesini yanlış bulduğunu söyleyen Merkel, gelişmelerin kendisini "tedirgin ettiğini ve üzdüğünü" açıkladı.

Almanya Başbakanı, "Biz Avrupalılar aynı zamanda kendimizi olduğumuzdan daha güçlü görmemeliyiz. Bu yüzden Transatlantik ilişkilerin devamı hepimizin çıkarına" dedi ve Trump’la gerginlik istemediğinin sinyalini de verdi. Trump’ın kararının hemen ardından Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ortak bildiri yayımlamıştı. Bildiride "Anlaşma ortak güvenliğimiz için önemini koruyor" denildi ve anlaşmanın devam etmesinin istendiği vurgulandı.