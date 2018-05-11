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Almanya İran’la Ticari İlişkileri Değerlendiriyor

11.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Almanya, nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015 sonrasında İran’la ticari ilişkilerini iki kat artarak 3,4 milyar Euro’ya yükseltmişti. Trump’ın anlaşmadan çekilme kararı sonrasında Almanya, ABD ile ilişkilerle İran’la ticaret arasında bir denge bulmaya çalışıyor

Almanya İran’la Ticari İlişkileri Değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararının olası sonuçlarına yönelik analizler ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in karara yönelik tepkileri devam ediyor. Merkel, Münster’de katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, Trump’ın kararını "uluslararası düzende var olan güven ortamını zedeleyici" olarak tanımladı.

Trump’ın 14 Temmuz 2015’te Viyana’da İran’la imzalanan anlaşmanın tarafı olan Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’in yanı sıra Almanya ile konuyu müzakere etmeden tek başına ülkesini çekmesini yanlış bulduğunu söyleyen Merkel, gelişmelerin kendisini "tedirgin ettiğini ve üzdüğünü" açıkladı.

Almanya Başbakanı, "Biz Avrupalılar aynı zamanda kendimizi olduğumuzdan daha güçlü görmemeliyiz. Bu yüzden Transatlantik ilişkilerin devamı hepimizin çıkarına" dedi ve Trump’la gerginlik istemediğinin sinyalini de verdi. Trump’ın kararının hemen ardından Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ortak bildiri yayımlamıştı. Bildiride "Anlaşma ortak güvenliğimiz için önemini koruyor" denildi ve anlaşmanın devam etmesinin istendiği vurgulandı.

Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Almanya’nın anlaşmadan geri adım atması için hiçbir sebep yok" şeklinde konuştu. Moskova’da meslektaşı Lavrov’la biraraya geldikten sonra bir açıklama yapan Maas, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a karşı yaptırımların yeniden başlatılması bizim açımızdan bölgedeki istikrarı sağlama çabalarını geri götürüyor" dedi.

Öte yandan ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, İran’da iş yapan Alman şirketlerine yönelik eleştirisini yeniledi. Göreve başladığı ilk gün olan Salı günü Twitter'dan paylaştığı mesajı savunan Grenell, çok sayıda Alman siyasetçinin de İran’ı bir ‘tehdit’ olarak değerlendirdiğini ve Alman şirketlerinin de bu yönde hareket etmesi gerektiğini öne sürdü.

Grenell, Bild gazetesine verdiği demeçte, "Bundan sonra İran’la iş yapmayı planlayan Alman iş çevreleri kalkıp, açık bir şekilde ‘Evet Biz Mollalarla çalışıyoruz’ demeli" diye konuştu. Grenell, Twitter üzerinden ''Donald Trump'ın dediği gibi, ABD yaptırımları İran ekonomisinin kritik sektörlerini hedefliyor. İran'da iş yapan Alman şirketleri operasyonları derhal durdurmalıdır'' mesajını paylaşmış, sözleri Alman iş dünyasında tepkilere neden olmuştu.

Öte yandan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier da Almanya’nın nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını, ancak ABD ile iş yapan Alman şirketlerinin İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarını dikkate almaları halinde hükümet olarak yapabilecekleri bir şey olmadığını kaydetti.

Bakan, yeni yaptırımlar nedeniyle İran’la iş yapan Alman şirketlerinin zararının hükümet tarafından karşılanmayacağını da sözlerine ekledi.

Almanya, nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015 sonrasında İran’a yönelik ambargonun yumuşatılmasıyla birlikte hızla bu ülkeyle ticari ilişkileri başlatmıştı. Basında yer alan haberlere göre, Almanya ile İran arasındaki ticaret hacmi bu süre içinde iki kat artarak 3,4 milyar Euro’ya ulaştı.

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