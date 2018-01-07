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Almanya, İsrail devletini tanımayan göçmenleri sınır dışı edecek

DÜNYA HABERLERİ | 07.01.2018 01:25 | Son Güncelleme 56 dakika önce

Almanya'da iktidarda bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), ülkede Yahudi yaşam biçimini ya da İsrail devletinin varlığını tanımayan sığınmacıların sınır dışı edilmelerini öngören bir karar tasarısı hazırladı.

Almanya, İsrail devletini tanımayan göçmenleri sınır dışı edecek

Haberi veren "Die Welt" gazetesi, Almanya'da Nasyonal Sosyalizm Kurbanlarını Anma Günü olan 27 Ocak öncesinde bu partiler tarafından Federal Meclis'e (Bundestag) sunulması planlanan tasarı metninde, "Yahudilerin yaşam biçimlerinin mutlak kabulünün" topluma entegrasyonun temel ölçütlerinden biri olduğuna vurgu yapıldığı ifade edildi.

Habere göre, "Almanya'daki Yahudi yaşam biçimini ya da İsrail devletinin varlığını tanımayanlar" Almanya'da yaşama hakkına sahip olamayacak.

Karar tasarısı metninde, federal hükümetin, Yahudi düşmanlığı yapan yabancıların sınır dışı edilebilmeleri için eyalet hükümetlerinden İkamet Yasası'nın verdiği yetkilere dayanarak söz konusu yabancıları sınır dışı etmelerini istemesi talep ediliyor.

Almanya'da yaşayan belirli bir kesime yönelik nefret söylemlerinin ve barışçı yaşamı tehlikeye sokanların gelecekte daha ciddiye alınması ve bu kişilerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmeleri istenen tasarı metninde, Orta Doğu'dan gelen ve insani nedenlerden dolayı Almanya'ya kabul edilen insanlarla birlikte ülkedeki Yahudi düşmanlığının yeni bir boyut kazandığına vurgu yapıldığı ifade edildi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEYECEK"

"Bu fenomene ve Almanya'da daha uzun bir süredir yaşayan Müslümanların Yahudi düşmanlığına özel bir dikkat gösterilmeli." ifadesine yer verilen metinde, İsrail ve Yahudi sembollerinin açık mekanlarda yakılmasının ve Yahudi düşmanı kavgaların daha etkili bir şekilde cezalandırılmasının mümkün olup olamayacağının da federal hükümet tarafından araştırılmasının istenildiği kaydedildi.

Almanya'da faaliyet gösteren Arap hava yolu şirketlerinin İsrailli yolcu kabul etmemeleri ile ilgili durumunda incelenmesi gerektiği ifade edilen karar tasarısı metninde, "İsrail vatandaşlarının Alman topraklarında ve hava sahasında ayrımcılığa maruz kalmalarının hiç bir şekilde kabul edilemeyeceği" belirtildi.

"KARARLI BİR ŞEKİLDE DAVRANMALIYIZ"

Almanya'daki İsrail karşıtı gösterilerde bu ülkeye ve Yahudilere hakaret edilmesinin utanç verici olduğu bildirilen metinde, aralarında Roger Waters, Brian Eno ve Sinead O'Connor gibi tanınmış sanatçıların da yer aldığı İsrail mallarına yönelik boykot girişiminin de kınandığı kaydedildi.

Bu tür boykot çağrıları yapan kişilerin cezalandırılabilmeleri imkanlarının da araştırılması istenen metinde, "Alman Federal Meclisi, İsrail dükkanlarının ve mallarının boykot edilmeleri çağrısını ve İsrail ürünlerine 'satın alma' etiketlerinin konulmasını şiddetle kınamaktadır." denildi.

CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Stephan Harbarth, gazeteye yaptığı açıklamada, Almanya dışından gelen Yahudi düşmanlığına karşı her türlü önlemin alınması ve "sınır dışı etme hakkı dahil tüm imkanlardan kararlı bir şekilde faydalanılması gerektiğini" belirterek, "Arap asıllı ve Afrika ülkelerinden gelen sığınmacıların Yahudi düşmanlığına karşı kararlı bir şekilde davranmalıyız." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Almanya göçmen Sınır Dışı tasarı israil sığınmacı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
demokrasiye bak. adam ister kabul eder ister reddeder. ondan sonrada Türkiyeye demokrasi dersi. siz kim demokrasi kim, demokrasi öğretmenliği kim. kendilerine demokratlar. bizdeki bazı çakallar gibi. Hukuk kendileri için işlerken ülkede hukuk var adalet var, işler tersine dönünce adalet arayışı ayakları. çirkin tiksindirici bir görüntü ve anlayış
Almanlar merkelin almanyayı bölmek için uğraştığının farkında, merkel çok büyük problemlerle karşılaşacak.. çifte standart resmen.
Bunlar olduğu sırada Alman dışişleri bakanı bizim bakana kendi eliyle Türk çayı yapıp ikram ediyordu. Avrupa'nın ikiyüzlülüğü ...
Ah para nelere kadirsin
almanyadaki akpli kardeşlerimi türkiyeye bekliyorum. kabul etmeyin sakın israilin varliğini.
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