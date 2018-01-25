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Almanya, Leopard tanklarının modernizasyonu projesini yeni hükümet kuruluncaya kadar askıya aldı

25.01.2018 16:36 | Son Güncelleme 10 saat önce

Alman hükümeti TSK'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını açıkladı. Spiegel dergisine göre kararın arkasında tankların Zeyin Dalı Operasyonu'nda kullanılması bulunuyor. Kararın ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bunun iptal anlamına gelmediğini, Almanya'dan dayanışma beklediğini söyledi.

Getty Images Alman ordusunda bulunan Leopard 2A/7 tipi tank

Alman hükümeti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini aksıya aldığını açıkladı.

Reuters'a konuşan bir Alman hükümeti sözcüsü, proje için gereken onayın Almanya'da koalisyon hükümeti kurulana kadar verilmeyeceğini duyurdu.

Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisi, kararın arkasında Türkiye'nin Afrin operasyonunda bu tankları kullanmasının olduğunu yazdı.

Çavuşoğlu: Müttefikimiz Almanya'dan dayanışma bekliyoruzDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü basın toplantısında Almanya'dan gelen bu açıklamaya yanıt verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin müttefiki olan Almanya'dan destek ve dayanışma beklediğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Almanya'nın bu kararının projenin iptali veya iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin sona ermesi anlamına gelmediğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel konuyla ilgili Spiegel'e yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı "çok kaygılı" olduğunu söylemişti.

Gabriel, mevcut koşullar altında askeri çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceklerinin açık olduğunu da ifade etmişti.

Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Röttgen: Afrin'e müdahale yasa dışıTürkiye'nin Afrin operasyonunda Alman yapımı Leopard tanklarının da kullanıldığını gösteren bazı fotoğraf ve haberler, Almanya'da büyük tartışma yaratmıştı.

Bu gelişme üzerine bazı Alman siyasetçiler, tankların modernizasyonu sürecinin askıya alınması ve Türkiye'ye silah satışının yasaklanması konusunda federal hükümete çağrı yapıyordu.

BBC'ye konuşan Almanya Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Türkiye'nin başka bir ülkenin topraklarına "yasa dışı bir müdahalede bulunduğunu" ve bu koşullar altında silah satışının yapılamayacağını söylemişti.

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