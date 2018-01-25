Almanya, Leopard tanklarının modernizasyonu projesini yeni hükümet kuruluncaya kadar askıya aldı

Getty Images Alman ordusunda bulunan Leopard 2A/7 tipi tank

Alman hükümeti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini aksıya aldığını açıkladı.

Reuters'a konuşan bir Alman hükümeti sözcüsü, proje için gereken onayın Almanya'da koalisyon hükümeti kurulana kadar verilmeyeceğini duyurdu.

Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisi, kararın arkasında Türkiye'nin Afrin operasyonunda bu tankları kullanmasının olduğunu yazdı.

Çavuşoğlu: Müttefikimiz Almanya'dan dayanışma bekliyoruzDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü basın toplantısında Almanya'dan gelen bu açıklamaya yanıt verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin müttefiki olan Almanya'dan destek ve dayanışma beklediğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Almanya'nın bu kararının projenin iptali veya iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin sona ermesi anlamına gelmediğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel konuyla ilgili Spiegel'e yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı "çok kaygılı" olduğunu söylemişti.