Almanya Merkel konusunda bölündü

Alman Radyolar Birliği'nin (ARD) son anketi Başbakan Angela Merkel'in dördüncü kez başbakan olması konusunda bölündüğünü gösteriyor. ARD'nin perşembe günü yayımladığı Deutschlandtrend anketinde Angela Merkel'e desteğin düştüğü görüldü.

Merkel'in tekrar başbakan olmasına yüzde 51 olumlu bakarken, bu oran altı ay önce yüzde 70'ler seviyesindeydi. Ankete göre yüzde 46 da Merkel'in başbakanlığına karşı çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 71'i ise koalisyon hala kurulamadığı için bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Sosyal Demokratlar dip yaptı

Sosyal Demokratlar ise anket tarihindeki en kötü performansı sergiledi. Anket 24 Eylül 2017 seçimlerinde yüzde 20.5 oy alan Sosyal Demokratlara desteğin de ciddi oranda düştüğünü gösterdi.

Anket gelecek pazar seçim olsa Sosyal Demokratların oyunun yüzde 18 civarına düşeceğini ortaya koydu. Sosyal Demokratlara olan desteğin düşmesi Merkel ile yürütülen koalisyon görüşmelerine bağlanıyor.

Seçim kampanyasını büyük koalisyona karşı olduğu tezi üzerine kuran Sosyal Demokratların lideri Martin Schulz'a koalisyon görüşmelerine başlamasından bu yana destek ise 5 puan birden düşerek yüzde 20 seviyesine geriledi.