HABER

Almanya nitrat kullanımından mahkum oldu

21.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın sağlığı ve çevreyi tehdit eden nitrat kullanımı ilgili düzenlemeye uymadığına hükmetti.

İçme sularındaki aşırı nitrat miktarı çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor.Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın su kaynaklarını korumak için yeterli önlem almadığına hükmetti. Mahkeme nitrat kullanımı ile ilgili eylem programının yeterli olmadığının anlaşılmasından sonra da Alman hükümetinin ek adımları atmadığına dikkat çekti.

Su kaynaklarına bulaşan nitrat, öncelikle tarımda hayvan dışkısının gübre olarak kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. Aşırı gübre kullanımı çevreye zarar verdiği gibi insan sağlığı için de tehlike yaratıyor.

Avrupa Adalet Divanı dava masraflarının Almanya tarafından ödenmesine hükmederken kararın ne gibi sonuçlara yol açacağı merak ediliyor. AB Komisyonu'nun durumun iyileştirilmemesi halinde Almanya'ya para cezası verme yetkisi bulunuyor.

AB Komisyonu, gerekli önlemleri almayarak AB hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle 2016 yılında Almanya'yı Avrupa Adalet Divanı'na şikâyet etmişti. Komisyon 2014 yılında Almanya'ya konuyla ilgili uyarıda bulunmuş, Alman hükümeti de 2016 yılı nitrat raporunda, su kaynaklarını ölçüm merkezlerinin dörtte birinden fazlasında AB tarafından saptanan litre başına 50 miligramlık sınırın aşıldığını, tarımsal alanlarda ise bu miktarın da üzerine çıkıldığını kaydetmişti.

Nitrat asidi sağlığa zararlı

Nitrat bitkilerin gelişmesi için gerekli bir madde. Ancak aşırı miktarda kullanıldığı zaman yeraltı sularında, akarsularda, göllerde ve denizlerde nitrat yoğunlaşmasına yol açıyor. Aşırı nitrat öncelikle bebeklerde sağlık sorunları yaratabiliyor. Şebekeye verilmesinden önce suyun pahalı işlemlerle nitrattan arıtılması gerekiyor.

Alman hükümeti uzun tartışmaların ardından 2017 yılında gübre kullanımını sınırlayıcı önlemler aldı. Azotlu gübre miktarına üst sınır getirdi, gübreleme aralıklarını uzattı ve suya yakın yerlerde toprağa gübre verilmesini yasakladı. Bu uygulamanın başlamasından sonra yapılan ölçümler suya karışan nitrat miktarında azalma olduğunu gösteriyor.

DW,dpa, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
İran'dan flaş hamle! Savaş gemileri körfeze ilerliyor!İran'dan flaş hamle! Savaş gemileri körfeze ilerliyor!
Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesiFetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Seçime 3 gün kala 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' açıklandı

Seçime 3 gün kala 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' açıklandı

İlginizi Çekebilir

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

Diğer Haberler
Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı

Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı

İran'dan flaş hamle! Savaş gemileri körfeze ilerliyor!

İran'dan flaş hamle! Savaş gemileri körfeze ilerliyor!

Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi

Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi

Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı

Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı

Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!

Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!

Güney Kore'de köpeklerin eti için öldürülmesi konusunda emsal karar

Güney Kore'de köpeklerin eti için öldürülmesi konusunda emsal karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.