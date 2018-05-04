Almanya ordusunu yeniden yapılandırmak istiyor

Ordunun ülke savunmasındaki rolünün artırılması planlanıyor.Alman ordusu yıllardır öncelikli olarak yurt dışı misyonlarında görev yapıyor. Süddeutsche Zeitung'da bugün yer alan habere göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, yeniden yapılanmaya giderek ordunun "eşit oranda” ülke savunmasına da ağırlık vermesini istiyor.
Haberde yeniden yapılandırma ilkelerinin "Alman Ordusu Tasarımı” adlı belgede yer aldığı ve belgede ordunun "ulusal güvenlik önlemleri alanında üzerine düşen görevi” yerine getireceği ifadesinin kullanıldığı aktarıldı. Belgede ayrıca ülke savunmasının "en titizlikle yerine getirilmesi gereken ve en fazla eksiğin giderilmesine ihtiyaç duyulan görev” olduğu vurgulanıyor.
Güvenlik durumu değişiyor
Haberde, değişim planlarının milyarlık faturası olabileceğini yazıyor. Ordudaki yeniden yapılanma hedefinin arkasında, değişen güvenlik koşullarının olduğuna ve Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Avrupa'daki barış düzeninin de tehlikeye girebileceğinin gözler önüne serildiğine dikkat çekildi.
Almanya'daki Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki büyük koalisyon hükümetinde son günlerde savunma bütçesinin artırılmasına ilişkin ciddi bir tartışma patlak vermişti. Savunma Bakanı von der Leyen ve bir grup Hristiyan Birlik üyesi politikacı, savunma bütçesinin Maliye Bakanlığı'nın öngördüğünden yüksek bir oranda artırmak isterken SPD buna karşı çıkıyor.
dpa/AFP/rtr, AÜ/HS
© Deutsche Welle Türkçe
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