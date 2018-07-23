Almanya Özil ve ırkçılık tartışmasına kilitlendi

Açıklamalarda Özil'in "kendini siyasete alet ettiği" öne sürülürken, Özil'e gösterilen tepkinin "aşırı sağın ekmeğine yağ sürdüğü" de dile getirildi.Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in milli takım kariyerini noktaladığını açıklaması Almanya'da ırkçılık tartışması başlattı. Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesut Özil gibi büyük bir Alman futbolcunun ırkçılık nedeniyle ülkesinde istenmemesi ve Alman Futbol Federasyonu tarafından sahiplenilmediği hissine kapılması bir alarm işaretidir” dedi. Yeşiller Partili Cem Özdemir Berliner Zeitung gazetesine verdiği demeçte Özil'in milli takımı bırakmasının "acı verici" olduğunu dile getirdi. Özil mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği resimle ilgili açıklamada bulunarak, milli formayı bir daha giymeyeceğini duyurmuştu. Özil, Türk asıllı olduğu için maruz kaldığı ırkçılıktan yakınmış ve Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'e sert eleştiriler yöneltmişti. Özil, "hissettiği ırkçılık ve saygısızlık nedeniyle milli takımda artık yer almayacağını üzülerek bildirmek zorunda olduğunu" duyurmuştu.

Cem Özdemir resim çektirme olayına gösterdiği ilk tepkide Mesut Özil'i ağır şekilde eleştirmiş ve "Tek adam Erdoğan ile resim çektirmeyi Türkiye'de baskıya maruz kalanlara ve keyfi olarak hapsedilenlere saygısızlık addederim. Özil örnek olma sorumluluğunu yerine getirememiştir” demişti. Yeşiller Partisinin eski eş başkanı Cem Özdemir gazeteye yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile resim çektirmesi madalyonun bir yüzünü yansıtıyor. Diğer yüzde ise federasyon zirvesinin Dünya Kupası sırasında ve turnuva sonrasında kriz yönetiminde sergilediği başarısızlık duruyor” dedi. Özdemir federasyon başkanı ile milli takım menajeri Oliver Bierhoff'un "utanç verici tutumlarının sağ propagandaya çanak tuttuğunu" belirterek, "Türk asıllı gençlerin bundan böyle Alman milli takımında kendilerine yer olmadığı izlenimine kapılmalarının feci bir durum yaratacağını" dile getirdi. "Aslını yok sayma ama Alman olduğunu unutma" Bild gazetesine konuşan Baden Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl, "Kimse köklerini inkar etmemeli ama yeni vatanını da kabul etmeli” dedi. Strobl, "Hele Erdoğan gibi biri karşısında bizim değerlerimize inanılmasını arzulardım” cümlesini kullandı.