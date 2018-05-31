Almanya PKK ve PYD’ye Katılanların Sayısını Açıkladı

Alman hükümeti, PYD ve PKK saflarında IŞİD'e karşı savaşmak üzere Suriye ve Irak'a gidenlerin sayısını açıkladı. Sol Parti'nin verdiği soru önergesini cevaplayan hükümetin verilerine göre, 2013 yılından bu yana Almanya'dan 243 kişi PYD ve PKK’ya katılmak için Suriye ve Irak’a gitti.

Aynı sürede Almanya’dan terör örgütü IŞİD’i veya başka radikal İslamcı terör örgütlerini desteklemek için 1000’in üzerinde kişinin Suriye’ye ve Irak’a gittiği de kaydedildi.

PKK ve PYD’ye katılanların yüzde 65’inin Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Hükümet, PKK ve PYD’ye katılanlardan en az 102’sinin Almanya’ya geri döndüğü tahmininde bulunuyor.

Hükümet açıklamasında, PKK ve PYD’ye katılanların çatışmalara da katılıp-katılmadığı; silah veya askeri teçhizatlı eğitim görüp-görmediklerinin bilinmediği ifade edildi.

Almanya'da iç istihbarat servisi olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın açıkladığı istihbarat raporlarında, PKK ve PYD’nın saflarına katılmaları için Almanya’da eleman topladığı, katılanların bir kısmının Irak’ın kuzeyine, oradan da Suriye’ye gönderildiği belirtilmişti.