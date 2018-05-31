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Almanya PKK ve PYD’ye Katılanların Sayısını Açıkladı

31.05.2018 16:51 | Son Güncelleme

Sol Parti'nin verdiği soru önergesini cevaplayan hükümetin verilerine göre, 2013 yılından bu yana Almanya'dan 243 kişi PYD ve PKK’ya katılmak için Suriye ve Irak’a gitti

Almanya PKK ve PYD’ye Katılanların Sayısını Açıkladı

Alman hükümeti, PYD ve PKK saflarında IŞİD'e karşı savaşmak üzere Suriye ve Irak'a gidenlerin sayısını açıkladı. Sol Parti'nin verdiği soru önergesini cevaplayan hükümetin verilerine göre, 2013 yılından bu yana Almanya'dan 243 kişi PYD ve PKK’ya katılmak için Suriye ve Irak’a gitti.

Aynı sürede Almanya’dan terör örgütü IŞİD’i veya başka radikal İslamcı terör örgütlerini desteklemek için 1000’in üzerinde kişinin Suriye’ye ve Irak’a gittiği de kaydedildi.

PKK ve PYD’ye katılanların yüzde 65’inin Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Hükümet, PKK ve PYD’ye katılanlardan en az 102’sinin Almanya’ya geri döndüğü tahmininde bulunuyor.

Hükümet açıklamasında, PKK ve PYD’ye katılanların çatışmalara da katılıp-katılmadığı; silah veya askeri teçhizatlı eğitim görüp-görmediklerinin bilinmediği ifade edildi.

Almanya'da iç istihbarat servisi olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın açıkladığı istihbarat raporlarında, PKK ve PYD’nın saflarına katılmaları için Almanya’da eleman topladığı, katılanların bir kısmının Irak’ın kuzeyine, oradan da Suriye’ye gönderildiği belirtilmişti.

PKK ile bağlantılı soruşturmaların terörizm kapsamında ele alındığı Almanya’da, son bir yıl içinde Suriye ve Irak’tan dönen bazı kişilerin "yasadışı savaşın içinde yer alma" ve "Almanya Federal Cumhuriyeti’ne büyük oranda zarar verme" gibi suçlamalarla para cezasına çarptırıldığı, bazılarının ise pasaport ve kimliklerine el konulması kararı alındığı biliniyor.

Almanya'da 1993 yılında yasaklanan PKK'nın bu ülkedeki üye ve destekçileri cezai takibata tabi tutuluyor. 29 Ocak 2018 tarihinde Federal İçişleri Bakanlığı eyaletlere gönderdiği bir genelgeyle PKK yasağının daha sertleştirilerek uygulanmasını istemişti.

Almanya çapında 14 bin civarında PKK yandaşı olduğu tahmin ediliyor. Terör örgütü, kurduğu çeşitli dernekler aracılığıyla, propaganda yürütmeye devam ediyor, zorla haraç topluyor, eleman temin edin ediyor.

Federal İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı suç istatistiklerine göre, PKK tarafından Almanya’da işlenen suçların oranı 2016 yılına göre yüzde 32 azalarak, 1028 olarak tespit edildi.

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