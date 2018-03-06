Almanya: ‘Salih Müslim’in İadesine Yargı Makamları Karar Verecek’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son iki ayda Almanya'yı üçüncü kez ziyaret etti ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le biraraya geldi. İki bakan Federal Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşme öncesinde düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye-Almanya ilişkilerinin durumunu, Suriye’deki gelişmeleri, Afrin operasyonunu, terör örgütlerine karşı süren mücadeleyi ve Çek Cumhuriyeti’nde gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Almanya’da tutuklanması ve iade edilmesi talebi konularını ağırlıklı olarak ele alacaklarını açıkladılar. İki bakan, görüşmede Berlin Uluslararası Turizm Borsası kapsamında Türkiye’nin beklentilerinin konuşulacağını da ifade etti. Son zamanlarda Almanya ile Türkiye arasındaki gerilimin aşılması konusunda önemli adımlar atıldığını ve ilişkilerin yeni bir ivme kazandığını ifade eden Çavuşoğlu, “Biz birbirimizi rakip olarak görmüyoruz. Ama bizim bölgemizdeki sorunların çözümü konusunda da Almanya ile yakın işbirliği içinde çalışmamızda fayda var” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman meslektaşı Sigmar Gabriel’in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı Suriye’nin tümü için 30 günlük ateşkes kararına uyulması yönündeki sözlerine yanıt olarak, bu kararın terör örgütlerine karşı mücadeleyi kapsamadığını savundu. Çavuşoğlu, “Biz Afrin’de YPG/PKK terör örgütü ile mücadele ediyoruz. PKK Almanya tarafından da terör listesine alınmıştır. Uluslararası hukuka uygundur. Siviller konusunda hassasız. Hiçbir sivil öldürülmedi, kara propaganda yapılıyor” dedi. Çavuşoğlu, "Suriye'nin sınır bütünlüğü önemli, bu konuda Türkiye ve Almanya aynı düşünüyor" şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Salih Müslim'in iadesine ilişkin girişimlere yönelik bir soru üzerine, "Türkiye'den sözlü nota aldık, bunu Adalet Bakanlığı'na ilettik. Bu konudaki kararı hukuk verecek" dedi. Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Salih Müslim, Berlin'de YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılarak konuşma yapmış; Türkiye, Almanya'dan Müslüm'in tutuklanması ve iade edilmesi talebinde bulunmuştu.