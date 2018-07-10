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Almanya: ‘Sığınmacı Başvuruları Yüzde 16,6 Düştü’

10.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

Resmi verilere göre, Ocak-Haziran ayları arasında 93,316 resmi başvuru yapıldı. Bu sayı 2017’nin aynı dönemindeki rakamdan 18 bin 300 kişi daha az

Almanya: ‘Sığınmacı Başvuruları Yüzde 16,6 Düştü’

Almanya İçişleri Bakanlığı 2018’in ilk yarısında ülkeye yapılan sığınma başvurularında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,6’lık düşüş yaşandığını kaydetti.

Resmi verilere göre, Ocak-Haziran ayları arasında 93,316 resmi başvuru yapıldı. Bu sayı 2017’nin aynı dönemindeki rakamdan 18 bin 300 kişi daha az. Sığınma talep edenlerin başında 22 bin 520 başvuruyla Suriyeliler geliyor, bunları 9 bin 15 başvuruyla Iraklılar ve 6 bin 222 başvuruyla Afganlar izliyor.

İlk altı ayda Alman yetkililer 125 bin 190 sığınma başvurusunu karara bağladı.

Yaklaşık 40 bin kişiye sığınma ya da bununla bağlantılı koruma sağlandı. 45 bin kişi reddedildi, 40 bin kadar dosya da geri çekildi ya da başka Avrupa ülkesine gönderildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, göçü engellemeyi amaçlayantemel planını dün açıklamıştı. Bakan, planla ana hedeflerinin sığınma talebi reddedilen, başka bir ülkeden sığınma hakkı alan ya da sabıkası bulunan kişilerin hızla sınırdışı edilmesini öngördüğünü söyledi.

Seehofer, Başbakan Angela Merkel’e göçmenlere karşı daha sert tavır takınması için baskı uyguluyordu. Bakan yeni planda, tüm sığınma talebinde bulunanların merkezlerde toplanmasının ve işlemlerinin burada yapılmasının öngörüldüğünü de dile getirdi.

Plan ayrıca daha önce başka bir AB ülkesinde sığınma başvurusunda bulunanların AB’ye giriş yaptıkları ülkelere gönderilmelerini de içeriyor. Bu ülkelerin başında Yunanistan ve İtalya geliyor.

Avusturya’dan göç akınını engellemek için ilginç teklif

Öte yandan Avusturya, Avrupa’ya yönelik göçmen akışını önlemek için Balkanlar ya da Kuzey Afrika ülkelerine asker göndermeyi teklif etti.

Savunma Bakanı Mario Kunasek ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl,

askerlerin ayrıca ikili anlaşmalarla Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarında AB Sınır Güvenliği Dairesi’ne (Frontex) destek amacıyla da görev yapabileceğini söyledi.

Halen yüzlerce asker Slovenya, Macaristan ve İtalya sınırlarında Avusturya polisine destek veriyor.

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