Almanya Sığınmacıları İlk Kayıt Altına Alındıkları Ülkelere Göndermeye Çalışıyor

Almanya’ya gelen ve bundan sonra da gelmeyi hedefleyen mülteciler ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri. Konu geçen haziran ayında Angela Merkel başbakanlığındaki koalisyon hükümetini parçalanmanın eşiğine getirirken, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Merkel'in Avrupa Birliği ile göçmenler konusunda bir anlaşma sağlayamaması halinde istifa edeceğini açıklamıştı.

Almanya’nın sınırlarının kapatılmasına karşı çıkan Merkel, AB Zirvesi’nde Almanya'ya girmeye çalışan sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkelere hızlıca geri gönderilmeleri konusunda 14 AB ülkesi ile anlaştı.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında sığınmacıların geri kabul anlaşmasına benzer bu ikili anlaşmaların ilki Almanya ve İspanya arasında imzalandı. Bugün yürürlüğe giren olan anlaşmaya göre, İspanya'da iltica başvurusunda bulunup, kayıt altına alınan ve daha sonra Almanya'ya gelen sığınmacılar 48 saat içerisinde sınırdan geri gönderilebilecek.

Sosyalist Pedro Sanchez başbakanlığındaki yeni İspanya hükümetinin göçmenlerin kurtarılmasından yana çıkması ve Afrika'dan gelen göçmenlerin rotayı İtalya'dan bu ülkeye çevirmesi sonrasında daha da önem kazanan anlaşmanın bir benzerinin Yunanistan ve İtalya ile de imzalanması hedefleniyor.