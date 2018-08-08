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Almanya sığınmacıların iadesi için İspanya ile anlaştı

08.08.2018 17:55 | Son Güncelleme

Almanya ve İspanya sığınmacılar konusunda anlaşma imzaladı.

Almanya sığınmacıların iadesi için İspanya ile anlaştı

Almanya İspanya'dan gelen sığınmacıların bir bölümünü geri gönderebilecek. Anlaşma, Cumartesi günü yürürlüğe giriyor.Almanya, İspanya üzerinden topraklarına gelen sığınmacıların bir bölümünü bu ülkeye geri göndermek için Madrid yönetimi ile anlaşma sağladı.

Anlaşmayı, Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü Eleonore Petermann duyurdu. Alman sözcü, anlaşma karşılığında İspanya'nın Almanya'dan herhangi bir talebi olmadığını açıkladı.

İspanya ile varılan anlaşma çerçevesinde İspanya'da iltica başvurusunda bulunduğu hâlde Almanya'ya gelen sığınmacılar 48 saat içerisinde Alman sınırından geri gönderilebilecek. Pazartesi günü imzalanan anlaşmanın 11 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

İspanya, Afrika'dan kaçan sığınmacıların Avrupa'da ilk ayak bastığı ülkelerden biri. Bu yılın ilk beş ayında 19 bin sığınmacı İspanya topraklarına ulaştı. 2014'ün ortalarından bu yana ise Almanya'ya 1.6 milyon sığınmacı geldi.

Merkel İspanya'ya gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hafta sonu İspanya'ya giderek İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmede göç konusunun ana gündem maddesini oluşturması bekleniyor.

Sığınmacıların durumu, mültecilere karşı açık kapı politikası izleyen Merkel'in iç siyasette başını ağrıtan konular arasında yer alıyor. Merkel, sığınmacı politikalarının sıkılaştırılmasını isteyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le yaşadığı koalisyon krizinin ardından bazı AB ülkeleriyle anlaşmalar imzalayacaklarını duyurmuştu. İspanya ile varılan anlaşma bu çerçevede varılan ilk mutabakat olma özelliğini taşıyor.

Benzer anlaşmaların Yunanistan ve İtalya ile yapılması için görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü Eleonore Petermann, Atina ve Roma'nın anlaşma karşılığında bazı talepleri olduğunu söyledi. Ancak bu taleplerin ne olduğu belirtilmedi.

Şu anki uygulama kapsamında Berlin, sadece güvenli bir komşu ülke üzerinden ve gerekli belgeleri olmadan Almanya'ya girenler ile Almanya'da iltica başvurusu yapmak istemeyen sığınmacıları sınırdan geri çevirebiliyordu. Almanya'da iltica başvurusu yapmak isteyenler ise daha önce başka bir Avrupa ülkesinde sığınma başvurusu yapmış olsalar da kabul ediliyordu.

DW,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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