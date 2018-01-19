Almanya Siyasetinde Gözler Pazar Günkü SPD Kurultayı’nda

SPD kurultayında sadece yeni bir koalisyon hükümetinin değil, SPD lideri Martin Schulz ve Başbakan Merkel'in siyasi gelecekleri de oylamaya sunuluyor.

24 Eylül seçimleri sonrasında bir daha ortak bir hükümette yer almayacaklarını açıklayan iki lider, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in baskısıyla tekrar masaya oturarak, anlaştılar ve parti teşkilatlarını ikna etmeye çabalıyorlar. Ancak hem Merkel hem de Schulz'un tabanları koalisyona çekimser, hatta SPD'de olduğu gibi kısmen karşı çıkıyor.

SPD'de koalisyon karşıtları kurultaydan hayır oyu çıkması için yoğun kampanya başlattı. SPD lideri Schulz ve üst düzey parti yöneticileri ise varılan koalisyon uzlaşısında SPD'nin programında yer alan sosyal taleplerin olduğunu ileri sürerek, müzakereler için onay istiyor.

SPD içindeki "hayırcıların” karşı çıktığı uzlaşı maddelerinden biri mülteci politikası. Merkel ve Schulz arasında varılan uzlaşmaya göre Almanya'ya alınacak mülteci sayısı yılda en fazla 180 binle 220 bin arasında sınırlı olacak. Mültecilerin aile birleşimi ise ayda bin kişiyle sınırlı tutuluyor. SPD seçimden önce mülteci sayısına üst sınır getirilmesine kesinlikle onay vermeyeceğini açıklamıştı. SPD yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınması ve özel sağlık sigortaları yerine, iki sınıflı sağlık sistemini ortadan kaldıracak ‘vatandaş sigortası' gibi taleplerini de kabul ettiremedi. SPD'nin Kuzey Ren Vestfalya eyaleti parlamentosundaki milletvekili Volkan Baran,‘büyük koalisyon' modelinin sona erdiğini belirterek, Birlik Partileri ile ortaklığa karşı çıkanlardan.