Almanya Siyasetinde Sular Durulmuyor

24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından başlayan hükümet arayışında, Angela Merkel'le “Büyük Koalisyon” için anlaşan Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz’un yeni hükümette Dışişleri Bakanı olmayacağını ve kabinede de yer almayacağını açıklaması Berlin siyasetini karıştırdı.
Schulz, koalisyon görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasından sonra, dün yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacağını açıklamış, SPD Genel Başkanlığı'ndan vazgeçeceğini duyurmuştu.
Bugün SPD parti yönetimindeki bazı siyasetçilerin Martin Schulz’a desteği çektiği yönündeki haberlerin ardından yazılı açıklama yapan SPD lideri, şahsı üzerine parti içinde yürütülen tartışmaların SPD üyelerinin yeni hükümete onayını tehlikeye düşürdüğünü belirterek, koalisyonda Dışişleri Bakanı ya da başka bir bakanlık görevi üstlenmeyeceğini de açıklayarak geri çekildi.
Schulz, "Kararımın partideki çekişmeleri sona erdireceğini umut ediyorum. Hepimiz bu ülkedeki insanlar için politika yapıyoruz. Kişisel isteklerimin parti çıkarlarının gerisinde kalması gerekliliği de bunun bir parçasıdır" şeklinde mesaj verdi.
Schulz’un Dışişleri Bakanlığı’nı alması parti içindeki rakibi şu andaki Dışişleri Bakanı Sgmar Gabriel’i devre dışı bırakma yönünde yorumlara neden olmuştu. Alman basınına konuşan Gabriel ise, SPD liderinin hükümet oluşması durumunda kendisine bakanlık sözü verdiğini ima ederek, “SPD’de ilişkilerin saygısız, verilen sözlerin bir değeri olmaması çok acı” dedi. “Dışişleri Bakanlığı görevimi severek yaptım. Kamuoyu bu başarımı takdir ediyor. Ama bu başarımın ve kamuoyunun verdiği değerin SPD yönetimi nezdinde hiçbir bir değeri yok” diye konuşan Gabriel, Schulz’un kendisine bakan olarak kalamayacağının açıkça söylemediğini öne sürerek, “Arzu ederdim ki, gözümün içine baka baka gerçeği söylesinler” dedi.
Schulz’un bakanlıktan geri çekilmesinin Gabriel’in bu açıklaması sonrasında olması dikkat çekerken, Gabriel'in yeni hükümette de Dışişleri Bakanlığı'na devam etme olasılığı güçlendi. Berlin’de yapılan yorumlarda SPD’nin büyük bir krizle karşı karşıya olduğuna vurgu yapılıyor. Schulz, 24 Eylül gecesi partisinin aldığı başarısız sonuçtan sonra, "Bizim yerimiz muhalefet. ‘Büyük Koalisyon’ dönemi bitti" şeklinde bir açıklamada bulunmuş, ardından "Merkel hükümetinde görev almam kesinlikle söz konusu değil" demişti. SPD liderinin sözlerinden iki kez dönmesi sosyal demokratlar arasında tepkiye ve güven kaybına neden olurken, yaşanan son gelişmelerin SPD üyelerinin koalisyon konusundaki oylamalarına nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Yeni hükümetle ilgili her adımı kongre delegelerine ve parti tabanına soran SPD, koalisyon anlaşmasını yaklaşık 460 bin SPD üyesine onaylatma kararı almıştı. Koalisyon ortaklığına karşı çıkan kesimler son haftalarda partiye üye kampanyası başlatarak anlaşmanın reddedilmesi için çağrıda bulunmuştu.
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