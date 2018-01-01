Almanya: Sosyal medyada nefret söylemine büyük cezalar getirecek yasa yürürlüğe giriyor

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Almanya'da, sosyal medya sitelerini; yasadışı içerik, nefret söylemi ve sahte haber içeren paylaşımları hızlı bir şekilde silmeye zorlayacak yeni bir yasa yürürlüğe giriyor.

Siteler, açık bir şekilde yasadışı içeriğe sahip paylaşımları silmemeleri durumunda 50 milyon Euro'ya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Yasa kapsamında, sitelere, söz konusu içeriklerin yasadışı olduğunun belirtilmesi ardından harekete geçmeleri için 24 saat mühlet tanınacak.

'Daha karmaşık' durumlar içinse süre bir hafta olacak.

Yasanın odağındaki siteler Facebook, Twitter ve YouTube olacak.

Bununla birlikte yasa, Reddit, Tumblr, VK, Vimeo ve Flickr için de geçerli olacak.

NetzDG adlı yasanın tasarısı Haziran 2017'de kabine tarafından onaylanmıştı.

Bununla birlikte sosyal medya sitelerine, 2018 başına kadar kendilerini NetzDG'ye hazırlamaları için süre verilmişti.

Getty Images Facebook NetzDG'den etkilenecek siteler arasında. Facebook yasa nedeniyle Almanya'daki ekibine yüzlerce yeni çalışan aldıNetzDG kapsamında Alman vatandaşları da, yasayı deldiğini düşündükleri paylaşımlar hakkında ihbarda bulunabilecek.