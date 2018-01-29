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Almanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 01:41 | Son Güncelleme 1 saat önce

Alman kamuoyu, hafta sonu terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln başta olmak üzere bazı şehirlerde düzenlediği gösterilerin ekonomilerine verdiği zararı tartışıyor.

Almanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin yüksek tirajlı gazetelerinden Express'in haberine göre, dün terör örgütü PYD/ PKK yandaşlarının Köln'de düzenlediği gösteri kente milyonlarca avroya mal oldu.

AA'nın haberine göre, cumartesi günlerinin esnafın en fazla satış yaptığı günler olduğunun hatırlatıldığı haberde, gösteri nedeniyle dün şehir merkezinde alışveriş hacminin hafta sonu yüzde 25 oranında azaldığına dikkati çekildi.

"HERKES BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ"

Philipp J. Meckert imzasıyla yayımlanan haberde, "Her dört müşteriden biri cumartesi günü bu gösteri nedeniyle alışverişe çıkmadı. Köln esnafı ve çevre sakinleri bu gösterilerin daha ne kadar süreceğini sorguluyor ve herkes bu durumdan şikayetçi." ifadeleri kullanıldı.

Köln'ün en işlek caddelerinden biri olan Schildergasse'de saatte ortalama 3 bin 400 kişinin alışveriş ettiği belirtilen haberde, gösteri nedeniyle cumartesi günü saat 12.00-19.00 saatleri arasında yaklaşık 24 bin müşteri kaybının yaşandığı ifade edildi.

Haberde, her müşterinin en az 50 avro harcadığının hesap edildiğinde toplam kaybın sadece bir cadde için 1,2 milyon avroya karşılık geldiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya ekonomi PYD/PKK

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