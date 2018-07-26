Almanya Trump-Juncker görüşmesinden memnun

Fransa ise temkinli.Washington-Brüksel hattındaki ticaret gerginliğini ele almak üzere Çarşamba günü bir araya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinden çıkan kararlar Almanya’yı memnun etti. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, Washington'daki görüşmede varılan uzlaşmanın "ticaret savaşlarını önleyeceğini" ve "milyonlarca işi kurtaracağını" ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Juncker'in müzakerelerini Avrupa dayanışmasının bir örneği olarak nitelendirdi. Maas, "Ticaret ihtilafındaki uzlaşma şunu gösterdi: Avrupa birlik hâlinde haraket ettiğinde sözlerimizin bir ağırlığı oluyor" açıklamasında bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Sözcüsü Ulrike Demmer de aynı şekilde Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. "Federal Hükümet ticarete yapıcı bir yaklaşımda mutabık kalınmasını memnuniyetle karşılıyor" diyen Demmer, "Avrupa Komisyonu desteğimize güvenmeye devam edebilir" ifadesini kullandı.

Trump ve Juncker arasındaki görüşme, ABD Başkanı'nın AB'den ithal edilecek otomobillere uygulanan gümrük vergilerini büyük oranda arttırmakla tehdit ettiği bir dönemde gerçekleşmişti. Juncker-Trump görüşmesinin ardından ise AB ve ABD, sanayi ürünlerine uygulanan vergileri karşılıklı olarak kaldırmaya yönelik görüşmelere başlama kararı aldı. Taraflar ayrıca AB'nin ABD'den daha fazla soya fasulyesi alması ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının arttırılması konusunda da anlaştı. Fransa temkinli Washington'daki görüşme sonrası Fransa'dan ise temkinli bir açıklama geldi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "ABD tarafından iyi niyet gösterisi beklendiği sürece" Washington ile büyük bir ticaret anlaşması için müzakere masasına oturmakla ilgilenmediklerini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Juncker-Trump uzlaşısını "iyi bir işaret" olarak nitelendirdi ve "Çok uluslu ticaretin çerçevesindeki meseleleri tartışmak için bir iradenin olduğunu gösteriyor" dedi. Almanya'nın Frankfurt kentindeki basın toplantısında konuşan Draghi, ayrıca toplantının esas içeriğini değerlendirmek için erken olduğu uyarısında bulundu.