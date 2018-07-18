Almanya: Trump'ın yaptığı düzeltmeyi not ettik

Almanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Pazartesi günü Helsinki'de düzenlenen zirveyi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Çarşamba günü Berlin'de konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Görüşmeyi memnuniyetle karşıladık, insanların konuşması iyidir" diyerek "Diyaloğun en iyi çözüm bulma aracı olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Seibert, zirvede silahlanma kontrolü ve siber güvenlik konularının ele alınmış olmasının da olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Almanya'nın, Trump'ın Putin ile düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği ifadeler hakkında bir gün sonra yaptığı düzeltmeyi not ettiğini belirten sözcü, "Bu konuda burada başka bir yorum yapmak istemiyorum" dedi.

AB ve ABD'nin ve dolayısıyla Almanya ve ABD'nin 21'inci yüzyılda büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Seibert, ABD ile aralarında “derin bir dostluk” olduğunu ifade etti. Seibert, Amerikan yönetimiyle iletişim halinde olduklarını kaydetti.