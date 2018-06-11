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Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2018 15:51 | Son Güncelleme

Almanya bugün yüz kızartan bir rezilliğe sahne oldu. Sevgilisiyle birlikte dokuz yaşındaki oğlunu üç yıl boyunca pedofillere pazarlayan 49 yaşındaki anne Berrin T.'nin davası Almanya'da görülmeye başladı.

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Sanık Berrin T. ile 39 yaşındaki sevgilisi Chpristian L. pazartesi ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Hürriyet'in özel haberine göre Freiburg Eyalet Mahkemesi'nde başlayan davanın ilk duruşmasına iki sanık da elleri kelepçeli olarak getirildi. Berrin T. bitkin bir halde olduğu gözlendi. Basın mensupları görüntü ve fotoğraf alırken ise iki sanık da yüzlerini kapatma gereği duymadı.

İSTİSMAR 3 YIL BOYUNCA DEVAM ETTİ.

Duruşma başlamadan önce savcı yaptığı açıklamada, Christian L.'nin küçük çocuğun pedofillere pazarlanmasıyla ilgili tüm detayları itiraf ettiğini ve onun verdiği bilgilerin soruşturmada çok yardımcı olduğunu söyledi. Mahkeme tutanaklarında istismarın 3 yıl boyunca sürdüğü belirtildi.

almanya çocuğunu pazarlayan anne1

OĞLUNU PARA KARŞILIĞI PEDOFİLLERE PAZARLADI

Savcı, küçük erkek çocuğunu para karşılığı sapıklara pazarlayan annenin mahkemede ifade verip vermeyeceğini ise bilemediklerini söyledi.

Christian L'nin itiraflarının da yer aldığı iddianamede tüyleri ürperten bilgiler var. Savcı duruşmada 108 sayfadan oluşan iddianameye okumaya başlayınca salonda bulunanların tüyleri ürperdi.

Basın mensupları dahil herkesi şok eden bilgilerden biri; iki caninin küçük çocuğu henüz dört yaşındayken pedofillere satma kararı alması.

almanya çocuğunu pazarlayan anne

Diğer bir bilgi de karar alındıktan bir yıl sonra yani 2015 yılında küçük çocuğu pedofilere satmaya başlamaları. Bu iğrenç olay ikilinin yakayı ele verdiği 2017 yılının eylül ayına kadar sürüyor.

AĞLAYANLAR OLDU

İki kadın savcı sırayla iki saat boyunca iddianameyi okudu. İddianamede mide bulandıran bilgiler yer aldı. İddianamede annenin sevgilisi Christian L'nin de defalarca küçük çocuğa cinsel saldırıda bulunduğuna yer verildi. İddianameye göre iki cani, küçük çocuğu kız kıyafetleri ve iç çamaşırları giydirip saatlerce fotoğraflarını çekti ve videoya kaydetti. Çekimler sırasında da sürekli 'sen fahişesin' diye hakaret etti.

Bu görüntüleri de pedofilere gösterip çocuğu pazarladı. Yapılan eziyete ve muameleye küçük çocuk direndi. Ancak onun direnmesini iki sanık hiç dikkate almadı. Çocuk direndikçe annesi ve annesinin sevgilisi tehditler savurdu. Her cinsel saldırıdan sonra çocuğun yaşananları anlatmaması için de baskı altında tutuldu.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Kanı bozuk oro..... Kor ateşlerde yan inşallah!
bu kadın işkençeyle yavaş yavaş öldürülmeli
bir turk dunyaya bedeldir..
ALLAH SENİN BELANI VERSİN SENİN KANINDA BOZUK BELLİKİ ANAN BABAN BELLİ DEĞİLDİR KESİN
Nutkum tutuldu kelimelerin bittiği yer, size hangi hakareti hangi bedduayı etsem yetersiz olur. Bunların meydanlık bir yerde bilinci açık canlı bir şekilde parçalara ayırarak acı çektirilerek acılar içinde çığlık atarak öldürülmesi bence en doğru olandır hak ettikleri budur.
tc kimliği taşıyan herkes türk değildir
Kıyamet kopsun artık!!!
ALLAH IM AKLIMI OYNATICAM...
idam edilsin
Yazıklar olsun senin gibi anne ve annelere Allah sizi nasıl biliyosa öyle yapsın o masum meleğe bu iğrenç şeyleri yapacağına kendini pazarlasaysın karaktersizler nasıl bir vicdan yoksunu insanlarsınız siz kopsun kıyamet ya valla böyle masum çocuklara yapılan haberleri okudukça kanım donuyo pislik ve iğrenç istek ve arzularınıza o masum çocuğu nasıl alet edersiniz yazıklar olsun geberin inşallahhhhhhh
işte Hıristiyanlık size
Bu Kahpeye ve başındaki gavat a kimse bişey yapmasın hapise atmasın At çiftliğine götürsünler At lar bunlara gerekeni yapar
pislik tiplere bak tiplere tam pisliksiniz belli zaten yüzünüzde insan sıfatı yok
hiçbir şey söyleyemiyorum.. dilim tutuldu.. Elbetteki o çocuk birgün hakkını alacak ya burda yada ahirette..
bunları ötenazi ile öldürcen
bu MAHLUKATA ne yapılmalı aklım tutuldu kaldı, çıkamadım nasıl bir acı yaşatmalı nasıl bir işkence yapılmalı ölmemeli çok acı çekmeli, o çocukcağızın canı ne kadar yanmıştır aman Allahım nasıl bir şey bu kadına nasıl bişey yapmalı, kafam gitti...
Bu Kahpeye At çiftliğine verin allah aşkına hapise atmayın allah rızası için At lar bununla yatsın Yalvarıyorum bunu cezaevine koymak ya da öldürmek vallahi billahi ona yapılacak en büyük iyilik olur yahu garibana çöken çek senet tahsilatı yapan baba geçinen kabadayılar nerdesiniz alın bunu at çiftliğine götürün
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