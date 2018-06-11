Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Duruşma başlamadan önce savcı yaptığı açıklamada, Christian L.'nin küçük çocuğun pedofillere pazarlanmasıyla ilgili tüm detayları itiraf ettiğini ve onun verdiği bilgilerin soruşturmada çok yardımcı olduğunu söyledi. Mahkeme tutanaklarında istismarın 3 yıl boyunca sürdüğü belirtildi.

Hürriyet'in özel haberine göre Freiburg Eyalet Mahkemesi'nde başlayan davanın ilk duruşmasına iki sanık da elleri kelepçeli olarak getirildi. Berrin T. bitkin bir halde olduğu gözlendi. Basın mensupları görüntü ve fotoğraf alırken ise iki sanık da yüzlerini kapatma gereği duymadı.

Basın mensupları dahil herkesi şok eden bilgilerden biri; iki caninin küçük çocuğu henüz dört yaşındayken pedofillere satma kararı alması.

Diğer bir bilgi de karar alındıktan bir yıl sonra yani 2015 yılında küçük çocuğu pedofilere satmaya başlamaları. Bu iğrenç olay ikilinin yakayı ele verdiği 2017 yılının eylül ayına kadar sürüyor.

AĞLAYANLAR OLDU



İki kadın savcı sırayla iki saat boyunca iddianameyi okudu. İddianamede mide bulandıran bilgiler yer aldı. İddianamede annenin sevgilisi Christian L'nin de defalarca küçük çocuğa cinsel saldırıda bulunduğuna yer verildi. İddianameye göre iki cani, küçük çocuğu kız kıyafetleri ve iç çamaşırları giydirip saatlerce fotoğraflarını çekti ve videoya kaydetti. Çekimler sırasında da sürekli 'sen fahişesin' diye hakaret etti.

Bu görüntüleri de pedofilere gösterip çocuğu pazarladı. Yapılan eziyete ve muameleye küçük çocuk direndi. Ancak onun direnmesini iki sanık hiç dikkate almadı. Çocuk direndikçe annesi ve annesinin sevgilisi tehditler savurdu. Her cinsel saldırıdan sonra çocuğun yaşananları anlatmaması için de baskı altında tutuldu.

