Almanya Türk Toplumu'ndan “Yurt Bakanlığı” tepkisi

Ancak içişleri bakanlığının adına "yurt” kavramının da eklenmesi özellikle göçmenlerin tepkisine yol açtı. Almanya Türk Toplumu derneğinin başkanı Gökay Sofuoğlu, Berliner Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, bakanlığın adına "yurt” eklenmesinden kaygı duyduğunu dile getirdi. "Yurt kavramının insandan insana değişen deneyim ve duygusal birikimi tanımladığını” belirten Sofuoğlu, "Bu kavramın siyaset bağlamına taşınmasını Almanya'nın yakın geçmişi açısından da sakıncalı buluyoruz” dedi. Sofuoğlu, "yurt kavramının birliktelik ve aidiyet yerine, dışlama ve bölünmeyi teşvik etmesinden” endişe duyduklarını söyledi.

Koalisyon protokolünde İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı'nı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin alması konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokrat Parti arasında büyük koalisyonun kurulması hâlinde; İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı'nı CSU lideri Horst Seehofer'in üstlenmesi bekleniyor.

Almanya Türk Toplumu, yurt kavramının “dışlama ve bölünmeyi teşvik etmesinden” endişe duyuyor.Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı’nın adının, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üzerinde uzlaştığı koalisyon protokolü taslağı doğrultusunda "İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı” olarak değiştirilmesi tartışmaya yol açtı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Yurt, Belediyeler, İmar ve Eşitlik Bakanı İna Scharrenbach ise bu kaygıları gidermeye çalıştı. Bakan Scharrenbach, aynı gazeteye verdiği demeçte, "Yurt dışlamaz, aksine bütünleyici ve birleştiricidir” dedi. Scharrenbach, yurt kavramının göçmenler dâhil herkesi kapsadığını ve kimseyi karşısına almadığını belirtti.

Bakanlığın görevleri

Almanya'da göç ve asayişin yanı sıra özel verilerin korunması, nüfus, uyum, e-devlet, siber güvenlik, afetle mücadele, kamu görevleri, spor ve din gibi konular içişleri bakanlığının görev alanları arasında bulunuyor. Görev alanı epey geniş olan içişleri bakanlığının bundan böyle imar ve şehircilik, dolayısıyla da yurt işlerinden de sorumluluk olması öngörülüyor. Ancak yeni bakanlığın görevlerinin ne olacağı henüz tam olarak bilinmiyor.

CSU lideri Seehofer bakanlığın, Almanya'daki hayat şartlarının düzeltilmesi, şehir ve köylerin geliştirilmesi ve köyden kente göçün önüne geçilmesi gibi sorumlulukları olacağını belirtti. Mülteci siyasetinin sertleştirmesinden yana olan Seehofer'in, bu bakanlıklta mültecilere yönelik daha sert bir politika izleyebileceği tahmin ediliyor.