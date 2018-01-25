Almanya Türkiye ile Tank Modernizasyonu Projesini Askıya Aldı

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri operasyonda Alman malı Leopard 2 tanklarının kullanıldığı iddiaları ve bununla bağlantılı Alman kamuoyunda yaşanan tartışmalar sonrasında, Federal Hükümet, Türk ordusunda bulunan tankların modernizasyonu projesinin beklemeye alındığını duyurdu.

Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Askeri ekipmanların gönderilmesi gibi hassas bir konuyla ilgili kararın şu anda görev başında bulunan geçici hükümet tarafından değil, yeni hükümet tarafından alınmasının doğru olacağını" söyledi.

Hıristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'den oluşan hükümet, yeni bir koalisyon kurmak için görüşmelerini sürdürürken, bu görüşmelerin en erken Mart ayında sonuçlanması bekleniyor. Geçici hükümet üyelerinin bu konuda hemfikir olduğunu söyleyen Gabriel, "kritik kararlarla ilgili istişareler için süren koalisyon görüşmelerinin sonuçlanmasının bekleneceğini" ifade etti.

Federal Dışişleri Bakanı Gabriel, görevdeki Merkel hükümetinin silah ihracatı konusunda gerilimli bölgelere sevkiyat yapmama konusunda net bir tavrı olduğunu da öne sürdü. SPD'li siyasetçi, Federal Hükümet'in "Suriye'nin kuzeyindeki askeri çatışma konusunda büyük endişe duyduğunu" söyledi.