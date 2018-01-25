Almanya Türkiye ile Tank Modernizasyonu Projesini Askıya Aldı

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri operasyonda Alman malı Leopard 2 tanklarının kullanıldığı iddiaları ve bununla bağlantılı Alman kamuoyunda yaşanan tartışmalar sonrasında, Federal Hükümet, Türk ordusunda bulunan tankların modernizasyonu projesinin beklemeye alındığını duyurdu.
Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Askeri ekipmanların gönderilmesi gibi hassas bir konuyla ilgili kararın şu anda görev başında bulunan geçici hükümet tarafından değil, yeni hükümet tarafından alınmasının doğru olacağını" söyledi.
Hıristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'den oluşan hükümet, yeni bir koalisyon kurmak için görüşmelerini sürdürürken, bu görüşmelerin en erken Mart ayında sonuçlanması bekleniyor. Geçici hükümet üyelerinin bu konuda hemfikir olduğunu söyleyen Gabriel, "kritik kararlarla ilgili istişareler için süren koalisyon görüşmelerinin sonuçlanmasının bekleneceğini" ifade etti.
Federal Dışişleri Bakanı Gabriel, görevdeki Merkel hükümetinin silah ihracatı konusunda gerilimli bölgelere sevkiyat yapmama konusunda net bir tavrı olduğunu da öne sürdü. SPD'li siyasetçi, Federal Hükümet'in "Suriye'nin kuzeyindeki askeri çatışma konusunda büyük endişe duyduğunu" söyledi.
Daha önce çıkan haberlerde, 7 Ocak'ta Goslar'da yapılan Gabriel'in, Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinde, Türkiye'nin elindeki panzerlerin modernleştirilmesi konusuna yeşil ışık yaktığı öne sürülmüştü. Hükümete yakın kaynaklar, bugün Başbakan Angela Merkel ve Gabriel'in konuyu istişare ettikten sonra, Leopard'ların modernizasyonu projesini erteleme kararı aldıklarını aktarırken, buna neden olarak konuyla ilgili artan tartışmaları yatıştırma arzusunu gösteriyorlar.
"Zeytin Dalı" harekatının Almanya'da en çok konuşulan boyutu Afrin'de kulllanılan tankların bir bölümünün Alman malı Leopardlar olduğu iddiaları. Alman basınında verilen resimli haberlerde, söz konusu tankların "Leopard 2 A4” tipi panzerler olduğu öne sürülürken, Alman askeri uzmanlar da, yayımlanan görüntüleri doğruladı.
Hükümet çevreleri görüntülerin ne zaman ve hangi operasyon sırasında çekildiği konusunda bilgileri olmadığını ifade ederek, iddiaları doğrulamazken, hem koalisyon hem de muhalefet partilerinden siyasetçiler Leopard'ların modernizasyonunun durdurulmasını talep etti. Bazı siyasetçiler de Türkiye'ye yapılan tüm silah ihracatını durdurma talebi gündeme geldi. Almanya'nın, 1980'li yıllardan bu yana NATO ortağı Türkiye'ye 354'ü "Leopard 2 A4", toplam 751 Leoparda tankı sattığı biliniyor.
Türkiye karara tepki gösterdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karara tepki gösterdi ve Ankara'nın müttefiki Almanya'dan dayanışma içinde olmasını beklediğini söyledi. Çavuşoğlu, tank modernizasyonuyla ilgili ortak komite toplantısının askıya alındığını; Almanya'nın kararının iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin sona erdirilmesi anlamına gelmediğini söyledi.
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